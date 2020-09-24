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Contra Covid-19

Trump diz que vacina poderá ser distribuída 'bem antes' do fim do ano

Trump previu que, com a vacina, a retomada econômica será forte e voltou a prever um 2021 muito bom na economia

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 19:23
O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção
O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção Crédito: Reprodução Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mostrar otimismo sobre a possibilidade de uma vacina eficiente para Covid-19 estar disponível em breve. "A vacina será distribuída antes do fim do ano e talvez bem antes disso", prometeu, durante comício sobre sua plataforma na saúde em Charlotte, na Carolina do Norte.
Trump previu que, com a vacina, a retomada econômica será forte e voltou a prever um 2021 muito bom na economia. Além disso, garantiu que seu governo atua para reduzir os preços de medicamentos. Caso seja reeleito, "os preços dos medicamentos vão despencar", prometeu, dizendo ainda que as principais farmacêuticas têm dialogado com seu governo sobre a questão.
O presidente americano disse que assinará um decreto com os pilares da reforma na saúde que pretende fazer. Entre suas prioridades estão dar mais direito de escolha aos pacientes sobre com quem se tratar; a redução dos custos para famílias e idosos; a queda nos preços dos medicamentos; e a proteção daqueles com doenças prévias.
Trump aproveitou o evento para criticar os democratas, que segundo ele promoverão um desastre na área da saúde, se eleitos. "Joe Biden promete seguro-saúde grátis para quem entrar ilegalmente no nosso país", acusou sobre o rival na disputa eleitoral de novembro.

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