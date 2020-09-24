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Coronavírus

Agência dos EUA amplia exigências para vacina e deve frustrar planos de Trump

O conjunto de diretrizes, que pode ser aprovado ainda nesta semana, estragaria os planos do presidente Donald Trump

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 07:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 07:58
Vacina russa para a Covid-19, chamada Sputnik V, pode ser categorizada como candidata
Será necessário que os participantes da última fase dos testes sejam acompanhados durante ao menos dois meses após receberem a dose final da vacina contra a Covid-19 Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
A Food and Drug Administration (FDA), agência americana reguladora de medicamentos, deve pedir exigências mais rigorosas para a liberação de vacinas contra a Covid-19 nos Estados Unidos.
De acordo com os jornais The New York Times e The Washington Post, será necessário que os participantes da última fase dos testes sejam acompanhados durante ao menos dois meses após receberem a dose final - somente depois dessa etapa a vacina poderia ser enviada para avaliação.
Entre outros processos, a imunização também deverá passar por um comitê de especialistas independentes antes de chegar às mãos do órgão.
O conjunto de diretrizes, que pode ser aprovado ainda nesta semana, estragaria os planos do presidente Donald Trump. Para incentivar eleitores a comparecerem às eleições presidenciais no país, ele prometeu diversas vezes que uma vacina já estaria disponível até 3 de novembro, dia da votação.
Mesmo os especialistas a serviço do governo declararam que a data mais provável para que uma imunização esteja disponível aos americanos será no meio do ano que vem, ou até alguns meses depois.

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Essas medidas, no entanto, dependem da aprovação da Casa Branca para valerem oficialmente. Trump criticou as guias, dizendo que a exigência de que a vacina seja avaliada previamente por um grupo independente "parece uma jogada política". "Podemos ou não podemos aprová-la", afirmou.
Nesta quarta (23), autoridades da área da Saúde - incluindo Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas - foram ao Senado defender a integridade científica da FDA e apresentar provas de que Trump interferiu no processo desse e de outros órgãos para a aprovação de uma vacina.
O pacote de medidas da FDA ainda inclui outras exigências dos fabricantes, como um plano concreto de acompanhamento para os pacientes que receberem a vacina em caráter emergencial.
As diretrizes também recomendam padrões específicos de fabricação e teste, que garantam que a vacina disponibilizada ao público seja exatamente a mesma que foi usada no processo clínico.
Assim como no Brasil, a epidemia de coronavírus foi politizada ao extremo nos EUA. Segundo o centro de pesquisa Pew, a porcentagem de americanos que tomariam a vacina imediatamente caso ela estivesse disponível caiu de 72%, em maio, para 50%.
Ao Washington Post um diretor da Baylor College of Medicine afirmou que "as coisas estão tão agitadas que há uma possibilidade razoável de que a população americana não aceite uma vacina". "A história dos EUA é cheia de boas vacinas que foram rejeitadas por causarem má impressão pública."

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