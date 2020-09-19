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Coronavírus

Trump promete vacina de Covid-19 'para todos os americanos' até abril

Em entrevista, o presidente dos EUA disse que a distribuição de uma vacina começará dentro de 24 horas após sua aprovação pelos reguladores federais de saúde no país

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 11:06
Presidente dos Estados Unidos Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete fazer vacinas contra a Covid-19 suficientes para 330 milhões de americano Crédito: Official White House Photo by Andrea Hanks
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu fazer vacinas contra a Covid-19 suficientes para 330 milhões de americanos até abril de 2021, dizendo que as primeiras doses serão distribuídas imediatamente após a aprovação no fim deste ano.
"Teremos fabricado pelo menos 100 milhões de doses de vacinas antes do fim do ano. E provavelmente muito mais do que isso. Centenas de milhões de doses estarão disponíveis a cada mês e esperamos ter vacinas suficientes para todos os americanos até abril", disse o presidente em uma entrevista coletiva na Casa Branca.
Ele disse que a distribuição de uma vacina começará dentro de 24 horas após sua aprovação pelos reguladores federais de saúde no país (FDA). "Em pouco tempo, teremos uma vacina segura e eficaz e derrotaremos o vírus."
O republicano havia dito anteriormente que uma vacina poderia ser aprovada em outubro, um cronograma ambicioso que alguns especialistas consideram improvável de ser cumprido.

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Mas o presidente, nesta sexta-feira, reiterou seu otimismo sobre o resultado dos ensaios clínicos em andamento de vacinas experimentais, embora não tenha especificado quais fabricantes poderiam entregar esses volumes.
Duas empresas, Moderna e Pfizer, estão na fase 3 de testes clínicos de suas vacinas experimentais. A primeira aguarda o resultado em novembro e a segunda, em outubro.
Os dois laboratórios assinaram contratos com o governo dos EUA para entregar centenas de milhões de doses, e as autoridades de saúde começaram os preparativos para poder armazenar e aplicar as primeiras doses a partir de outubro, 24 horas após uma possível autorização da FDA.
Cada vacina seria injetada em duas doses, com intervalo de três a quatro semanas.

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A data da disponibilidade de uma vacina nos EUA é um assunto de campanha para as eleições presidenciais de 3 de novembro.
O candidato democrata Joe Biden, que lidera as pesquisas, disse não confiar em Trump para garantir a integridade do processo de aprovação científica para essa imunização.
O cientista-chefe da equipe da Casa Branca para a produção de vacinas, Moncef Slaoui, disse à rádio NPR em 3 de setembro esperar um volume de dose suficiente para vacinar entre 20 e 25 milhões de pessoas até o fim do ano.
O diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Robert Redfield, disse esta semana que a vacina provavelmente não estará disponível para a maioria dos americanos até o segundo ou terceiro trimestre de 2021. (Com agências internacionais)

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