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Covid-19

BioNTech compra laboratório da Novartis para elevar produção de vacina

A aquisição servirá para a companhia de biotecnologia ampliar a produção de vacinas para um total de 750 milhões de doses ao ano

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 12:00
Vacina russa para a Covid-19, chamada Sputnik V, pode ser categorizada como candidata
A vacina, denominada BNT162b2, está na terceira fases de testes clínicos Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
A alemã BioNTech, que produz uma potencial vacina contra a Covid-19 com a norte-americana Pfizer, disse em comunicado nesta quinta-feira (17) que assinou a compra de um laboratório da Novartis, empresa do ramo farmacêutico. A aquisição, segundo a BioNTech, servirá para a companhia de biotecnologia ampliar a produção de vacinas para um total de 750 milhões de doses ao ano.
A empresa não divulgou os valores da compra, mas disse que a transação para assumir a instalação na cidade de Marburgo (Alemanha) deve ser concluída no quarto trimestre de 2020. "Esta aquisição reflete o compromisso da BioNTech em expandir significativamente sua capacidade de fabricação a fim de fornecer uma potencial vacina em todo o mundo mediante autorização ou aprovação", disse o diretor financeiro e diretor de operações da empresa, Sierk Poetting.
A vacina, denominada BNT162b2, está na terceira fases de testes clínicos, que analisam a sua eficácia. A BioNTech disse que deve ser capaz de produzir até 250 milhões de doses no primeiro semestre de 2021. 

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