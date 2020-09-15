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Covid-19

BioNTech vai receber financiamento alemão para financiar vacina

O financiamento dependerá do cumprimento de oito etapas de desenvolvimento, cinco das quais o projeto da BioNTech já efetivou

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 10:57
Acordo do governo brasileiro com a AstraZeneca garante acesso a 100 milhões de doses do insumo da vacina
BioNTech vai receber até 375 milhões de euros do governo alemão para financiar a possível vacina contra a Covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
A BioNTech anunciou nesta terça-feira (15), que vai receber até 375 milhões de euros do governo alemão para financiar a possível vacina contra a Covid-19 que está desenvolvendo numa parceria com a americana Pfizer e a chinesa Fosun Pharma. Em reação à notícia, o ADR da BioNTech subia 3,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York por volta das 8h20 (de Brasília).
O financiamento dependerá do cumprimento de oito etapas de desenvolvimento, cinco das quais o projeto da BioNTech já efetivou, segundo comunicado da empresa alemã de biotecnologia. A BioNTech irá usar os recursos para cobrir despesas de desenvolvimento. Já a Pfizer continuará financiando sua parcela dos gastos de forma independente.
Mais de 28 mil voluntários participam da fase 3 de testes clínicos da vacina, uma de várias possíveis imunizações contra o novo coronavírus que atingiram esse estágio de desenvolvimento no mundo.

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