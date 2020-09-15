BioNTech vai receber financiamento alemão para financiar vacina

BioNTech vai receber até 375 milhões de euros do governo alemão para financiar a possível vacina contra a Covid-19

O financiamento dependerá do cumprimento de oito etapas de desenvolvimento, cinco das quais o projeto da BioNTech já efetivou, segundo comunicado da empresa alemã de biotecnologia. A BioNTech irá usar os recursos para cobrir despesas de desenvolvimento. Já a Pfizer continuará financiando sua parcela dos gastos de forma independente.