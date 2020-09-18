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Parceria entre países

Departamento de Estado dos EUA reafirma em nota 'laços fortes' com o Brasil

As duas nações trabalham juntas para 'apoiar o povo venezuelano, combater a Covid-19 e aumentar a prosperidade regional', segundo o comunicado oficial

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 19:15
Bandeira dos Estados Unidos
Comunicado reafirma alinhamento entre EUA e Brasil Crédito: Pixabay
O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou comunicado, no qual reafirma os "laços fortes" entre o país e o Brasil. A nota lembra a visita desta sexta-feira ao País do secretário de Estado, Mike Pompeo, para "reafirmar nossa parceria crucial sobre os desafios compartilhados regionais". As duas nações trabalham juntas para "apoiar o povo venezuelano, combater a Covid-19 e aumentar a prosperidade regional".
O Departamento de Estado americano diz que a parceria com o Brasil é ancorada num compromisso para promover a segurança, a democracia, a prosperidade econômica, os direitos humanos e o Estado de Direito. O governo americano considera o País um "parceiro chave" no apoio aos venezuelanos que fogem do regime de Nicolás Maduro. Os EUA já enviaram mais de US$ 50 milhões para apoiar os esforços brasileiros com essa população, diz o comunicado.
Os EUA afirmam também que expandirão o trabalho com o Brasil para combater a mineração ilegal e o contrabando de ouro.
A nota cita também o combate à covid-19, com coordenação conjunta contra o vírus. Os EUA já comprometeram US$ 13,8 milhões para a resposta brasileira ao problema, enquanto companhias americanas no País já comprometeram aproximadamente US$ 55 milhões, diz o texto. A nota lembra ainda as décadas de investimento americano em solo brasileiro, que já superaram US$ 617 milhões nos últimos 20 anos.
A nota diz que os EUA apoiam o "investimento sustentável" na Amazônia, que protege a biodiversidade e o crescimento econômico

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