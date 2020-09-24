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EUA

Trump se recusa a se comprometer com transição pacífica se perder eleição

A campanha de seu adversário, Joe Biden, reagiu às declarações do presidente Donald Trump

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 07:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 07:50
Donald Trump
Donald Trump se recusou a se comprometer com uma transferência pacífica de poder Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusou nesta quarta-feira (23) a se comprometer com uma transferência pacífica de poder após as eleições presidenciais de 3 de novembro.
Durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, um repórter perguntou se o presidente firmaria naquele momento esse compromisso, após citar a ocorrência de tumultos e protestos em várias cidades americanas.
"Bom, vamos ter de ver o que acontece. Eu tenho reclamado muito sobre as cédulas. As cédulas são um desastre", diz Trump, aparentemente se referindo a cédulas postais. O presidente já afirmou em diversas ocasiões que a votação por correio é fraudulenta, sem, contudo, apresentar evidências.
"Joguem essas cédulas fora e você terá uma transição muito pacífica --não haverá uma transição, na verdade, haverá uma continuação", disse Trump.
"As cédulas estão fora de controle. Os democratas sabem disso melhor que ninguém", acrescentou.

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Por causa da pandemia do novo coronavírus, vários eleitores têm preferido votar pelos correios, o que é permitido na grande maioria dos estados americanos - a modalidade deve representar uma parcela significativa dos votos desta eleição.
A campanha de seu adversário, Joe Biden, reagiu às declarações do presidente. "O povo americano decidirá esta eleição. E o governo dos Estados Unidos é perfeitamente capaz de escoltar invasores para fora da Casa Branca", escreveram os representates do democrata, segundo a CNN.
No fim de julho, em entrevista à emissora Fox News, que normalmente faz uma cobertura favorável ao presidente, Trump também se negou a responder se aceitaria uma derrota no pleito.
Perguntado se reconheceria o resultado das urnas, ele disse: "Não vou simplesmente dizer que sim nem que não, assim como da última vez."
Durante debate organizado pela Fox entre Trump e a candidata democrata Hillary Clinton, em 2016, no último ciclo eleitoral, Trump deu uma resposta similar.

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