Trump diz que vai indicar nome para a Suprema Corte nesta semana

Donald Trump tem enfrentado discordância dentro do próprio partido Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump , afirmou neste sábado (19), que indicará na próxima semana o novo nome para a Suprema Corte do país. O líder afirmou ainda que a vaga, aberta com a morte da juíza Ruth Bader, será ocupada também por uma mulher.

Mais cedo, Trump se dirigiu aos republicanos no Twitter, afirmando que preencher o cargo era uma obrigação que deveria ser cumprida "sem atraso". Contudo, o presidente começa a enfrentar discordância dentro do próprio partido.

A senadora republicana Susan Collins, do Maine, disse hoje que a decisão deveria ser tomada pelo presidente eleito em novembro. Ao falar com repórteres na saída da Casa Branca, Trump rebateu afirmando "discordar completamente" da fala de Collins.