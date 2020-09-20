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Estados Unidos

Trump diz que vai indicar nome para a Suprema Corte nesta semana

Vaga, aberta com a morte da juíza Ruth Bader, será ocupada também por uma mulher, segundo o presidente norte-americano

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 13:09
Donald Trump
Donald Trump tem enfrentado discordância dentro do próprio partido Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados UnidosDonald Trump, afirmou neste sábado (19), que indicará na próxima semana o novo nome para a Suprema Corte do país. O líder afirmou ainda que a vaga, aberta com a morte da juíza Ruth Bader, será ocupada também por uma mulher.
Mais cedo, Trump se dirigiu aos republicanos no Twitter, afirmando que preencher o cargo era uma obrigação que deveria ser cumprida "sem atraso". Contudo, o presidente começa a enfrentar discordância dentro do próprio partido.
A senadora republicana Susan Collins, do Maine, disse hoje que a decisão deveria ser tomada pelo presidente eleito em novembro. Ao falar com repórteres na saída da Casa Branca, Trump rebateu afirmando "discordar completamente" da fala de Collins.
A campanha do democrata Joe Biden, opositor de Trump na disputa presidencial, afirmou que o candidato não pretende apresentar uma lista de possíveis nomes para o cargo. Os democratas argumentam que Trump está violando precedente de 2016, quando Barack Obama foi impedido de preencher uma vaga em aberto por se tratar de ano eleitoral. 

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