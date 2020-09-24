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Eleições 2020

Trump volta a questionar processo eleitoral nos Estados Unidos

'Não tenho certeza se a eleição pode ser honesta', declarou Trump a repórteres, antes de deixar a Casa Branca, nesta quinta-feira (24)

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 17:13
Presidente dos Estados Unidos Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Official White House Photo by Andrea Hanks
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a colocar em dúvida o processo eleitoral no país e disse que é preciso "ter muito cuidado" com a votação por correio que marcará o pleito presidencial em 3 de novembro, devido à pandemia de Covid-19. "Não tenho certeza se a eleição pode ser honesta", declarou Trump a repórteres, antes de deixar a Casa Branca, nesta quinta-feira, para eventos de campanha na Carolina do Norte.
Ontem, em coletiva de imprensa, Trump não se comprometeu com uma transição pacífica de poder, caso perca a eleição para o democrata Joe Biden. No entanto, o líder do partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, escreveu em sua conta oficial no Twitter que o vencedor "tomará posse em 20 de janeiro" com uma transição "ordeira".
Aos repórteres, nesta tarde, Trump também citou as negociações para a permanência do aplicativo chinês TikTok nos Estados Unidos e disse que a questão de segurança será o "fator dominante" para sua decisão.

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