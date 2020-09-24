Trump volta a questionar processo eleitoral nos Estados Unidos

Ontem, em coletiva de imprensa, Trump não se comprometeu com uma transição pacífica de poder, caso perca a eleição para o democrata Joe Biden. No entanto, o líder do partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, escreveu em sua conta oficial no Twitter que o vencedor "tomará posse em 20 de janeiro" com uma transição "ordeira".