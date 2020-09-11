O governo do Espírito Santo anunciou que eventos sociais estarão liberados, a partir do dia 21 de setembro, desde que respeitado o limite de até 100 adultos. A medida de flexibilização durante a pandemia do novo coronavírus não é válida para eventos com adolescentes e crianças.
Covid-19 governo do ES libera eventos sociais com até 100 pessoas
De acordo com o governador Renato Casagrande, estarão liberadas festas como casamentos e aniversários. Não estão incluídos na liberação os eventos de entretenimento, como shows. O anúncio da nova medida de flexibilização foi feito no início da noite desta sexta-feira (11).
A equipe técnica do governo vai produzir um protocolo para que seja possível a realização dos eventos. As medidas que devem ser aplicadas em clubes, cerimoniais e áreas de condomínios serão anunciadas na próxima semana.
MAIS FLEXIBILIZAÇÃO
O governador também comunicou que a prática de competições de modalidades de esportes individuais, ao ar livre, estarão autorizadas também a partir do dia 21 de setembro.
"A outra decisão é com relação ao esporte, às modalidades individuais: bicicleta, corrida, também estaremos liberando essas modalidades praticadas ao ar livre a partir do dia 21. Algumas medidas precisarão ser cumpridas para a prática desses esportes", ressaltou Casagrande.
Também foi retirada a restrição para as aulas práticas do ensino profissionalizante, mas o mesmo não vale para as aulas teóricas. "Em relação ao ensino profissionalizante, a partir de segunda-feira (14) tiramos as restrições para o ensino superior. Instituições que quiserem desenvolver aulas presenciais, poderão fazer. Quem não quiser, não precisa, pode continuar à distância. Fica a critério de cada instituição. Quando as aulas presenciais do ensino médio forem liberadas a retornar, o protocolo será estendido às aulas teóricas do ensino profissionalizante", explicou Casagrande.
A flexibilização de eventos sociais para adultos, competições ao ar livre e aulas práticas profissionalizantes valerão para as cidades classificadas no risco baixo e moderado, de acordo com a matriz de risco do Espírito Santo. A partir de segunda-feira (14), o Estado não terá municípios no risco alto 39 estarão em risco baixo e 39 estarão no moderado.