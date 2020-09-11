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Flexibilização

Covid-19: governo do ES libera eventos sociais com até 100 pessoas

A permissão começa a valer a partir do dia 21 de setembro em todo o Estado e contempla somente eventos para adultos. Esportes individuais, ao ar livre, também serão liberados

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 20:36
Pessoas fazem brinde em comemoração
Eventos poderão ser realizados em cerimoniais e espaços de festas, seguindo protocolo de segurança Crédito: Alasdair Elmes/Unsplash
O governo do Espírito Santo anunciou que eventos sociais estarão liberados, a partir do dia 21 de setembro, desde que respeitado o limite de até 100 adultos. A medida de flexibilização durante a pandemia do novo coronavírus não é válida para eventos com adolescentes e crianças.
Covid-19 governo do ES libera eventos sociais com até 100 pessoas
De acordo com o governador Renato Casagrande, estarão liberadas festas como casamentos e aniversários. Não estão incluídos na liberação os eventos de entretenimento, como shows. O anúncio da nova medida de flexibilização foi feito no início da noite desta sexta-feira (11).
A equipe técnica do governo vai produzir um protocolo para que seja possível a realização dos eventos. As medidas que devem ser aplicadas em clubes, cerimoniais e áreas de condomínios serão anunciadas na próxima semana. 

MAIS FLEXIBILIZAÇÃO

O governador também comunicou que a prática de competições de modalidades de esportes individuais, ao ar livre, estarão autorizadas também a partir do dia 21 de setembro. 
"A outra decisão é com relação ao esporte, às modalidades individuais: bicicleta, corrida, também estaremos liberando essas modalidades praticadas ao ar livre a partir do dia 21. Algumas medidas precisarão ser cumpridas para a prática desses esportes", ressaltou Casagrande.
Também foi retirada a restrição para as aulas práticas do ensino profissionalizante, mas o mesmo não vale para as aulas teóricas. "Em relação ao ensino profissionalizante, a partir de segunda-feira (14) tiramos as restrições para o ensino superior. Instituições que quiserem desenvolver aulas presenciais, poderão fazer. Quem não quiser, não precisa, pode continuar à distância. Fica a critério de cada instituição. Quando as aulas presenciais do ensino médio forem liberadas a retornar, o protocolo será estendido às aulas teóricas do ensino profissionalizante", explicou Casagrande. 
A flexibilização de eventos sociais para adultos, competições ao ar livre e aulas práticas profissionalizantes valerão para as cidades classificadas no risco baixo e moderado, de acordo com a matriz de risco do Espírito Santo. A partir de segunda-feira (14), o Estado não terá municípios no risco alto  39 estarão em risco baixo e 39 estarão no moderado.  

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