Eventos poderão ser realizados em cerimoniais e espaços de festas, seguindo protocolo de segurança Crédito: Alasdair Elmes/Unsplash

a partir do dia 21 de setembro, desde que respeitado o limite de até 100 adultos. A medida de flexibilização durante a pandemia do O governo do Espírito Santo anunciou que eventos sociais estarão liberados,, desde que respeitado o limite de até 100 adultos. A medida de flexibilização durante a pandemia do novo coronavírus não é válida para eventos com adolescentes e crianças.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 governo do ES libera eventos sociais com até 100 pessoas

Não estão incluídos na liberação os eventos de entretenimento, como shows. O anúncio da nova medida de flexibilização foi feito no início da noite desta sexta-feira (11). De acordo com o governador Renato Casagrande , estarão liberadas festas como casamentos e aniversários.O anúncio da nova medida de flexibilização foi feito no início da noite desta sexta-feira (11).

A equipe técnica do governo vai produzir um protocolo para que seja possível a realização dos eventos. As medidas que devem ser aplicadas em clubes, cerimoniais e áreas de condomínios serão anunciadas na próxima semana.

MAIS FLEXIBILIZAÇÃO

O governador também comunicou que a prática de competições de modalidades de esportes individuais, ao ar livre, estarão autorizadas também a partir do dia 21 de setembro.

"A outra decisão é com relação ao esporte, às modalidades individuais: bicicleta, corrida, também estaremos liberando essas modalidades praticadas ao ar livre a partir do dia 21. Algumas medidas precisarão ser cumpridas para a prática desses esportes", ressaltou Casagrande.