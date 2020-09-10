Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Covid-19 representa perigo mesmo com menos mortes, afirma OMS
Segunda onda

Covid-19 representa perigo mesmo com menos mortes, afirma OMS

Segundo a líder técnica da organização Maria van Kerkhove, mesmo que não provoque óbitos a infecção por coronavírus pode deixar sequelas de longo prazo

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 16:45
Maria Van Kerkhove
Líder técnica da OMS, Maria van Kerkhove, destacou preocupação com a nova onda da doença Crédito: Divulgação
segunda onda de Covid-19 que acontece na Europa preocupa, mesmo que o número de mortes não tenha subido tanto quanto o de casos, afirmou nesta quinta a OMS (Organização Mundial de Saúde).
Segundo a líder técnica Maria van Kerkhove, mesmo que não provoque óbitos a infecção por coronavírus pode deixar sequelas de longo prazo, e prevenir o contágio ainda é fudamental.
Kerkhove listou cinco razões para que a curva de mortes não tenha subido tanto quanto a de novos casos nos países europeus, que viveram um pico de Covid-19, controlaram a infecção até junho e começaram em julho a experimentar um repique.
O primeiro é a descoberta de tratamentos e medicamentos que evitam a morte em casos severos, como o uso de corticoides (como a dexametazona) para reduzir a resposta inflamatória do corpo à presença do vírus.
Mudanças nas intervenções respiratórias também se enquadram nesses avanços de tratamento que evitaram mortes dos doentes mais sérios.
Um segundo motivo é que os países e as instituições estão mais preparadas para prevenir o contágio de pessoas mais vulneráveis, como idosos em asilos ou doentes em locais de longa permanência.
O aumento do número de testes permitiu também detectar a infecção mais precocemente, o que evita que a doença evolua para estágios mais graves.

Veja Também

Já são 35 vacinas contra Covid-19 com testes em humanos, diz OMS

Há também um número maior de novos casos entre pessoas mais jovens, que apresentam menos risco de morrer por Covid-19 (embora existam casos de óbitos até de bebês).
Em parte, o diagnóstico de uma parcela maior de jovens acontece porque foram eles que se expuseram mais ao contágio, ao abandonar medidas de proteção durante as férias, em festas e eventos sociais.
Outro motivo é que, com o aumento da capacidade de testes, o diagnóstico, que antes priorizava casos suspeitos, passou a ser ampliado para todos os grupos sociais, alcançando os jovens.
"Temos que salvar vidas, mas temos também que prevenir todos os contágios possíveis, pois não sabemos ainda o suficiente sobre os efeitos de longo prazo da Covid-19", afirmou a líder técnica.
Durante a entrevista, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que sua principal preocupação em relação à pandemia de coronavírus é "a falta de solidariedade".

Veja Também

Países enfrentam novas ondas da Covid, após períodos de controle, diz OMS

A entidade afirmou que o esforço criado para desenvolver testes, remédios e vacinas, chamado de Act Accelerator, precisa de US$ 35 bilhões (R$ 185 bilhões) para "passar da fase de startup para a de produção em escala".
A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, disse que interrupções de testes de vacina, como a anunciada pela AstraZeneca nesta semana, fazem parte do processo normal de obtenção de novos produtos.
Ela afimou também que, em geral, a fase 3 dos experimentos com vacinas, que exige até 50 mil voluntários, leva cerca de seis meses.
A maior parte dos testes conduzidos no momento entraram na fase 3 na virada do semestre, o que indica que resultados mais seguros não devem aparecer antes do fim do ano.

Veja Também

Repique de coronavírus bate recorde na Espanha, mas causa menos mortes

OMS espera que novo coronavírus acabe em menos de 2 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jeep Avenger Teaser
Jeep Avenger prepara estreia no Brasil de cara nova
A projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos
Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras
Atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram prédios dos Três Poderes
Capixaba que foi de motorhome para atos do 8 de janeiro vai para prisão domiciliar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados