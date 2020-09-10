Já são 35 vacinas contra Covid-19 com testes em humanos, diz OMS

Em abril, a OMS e vários parceiros, entre eles a União Europeia (UE), lançaram um mecanismo para acelerar o desenvolvimento e a distribuição justa de vacinas, diagnósticos e terapias. Segundo Tedros, porém, essa iniciativa precisará de um "aumento significativo no financiamento" para atingir suas metas. O mecanismo já recebeu US$ 2,7 bilhões, mas segundo a autoridade isso é menos de 10% do que será necessário.