Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Só haverá vacinação em massa com vacina eficaz e segura, diz OMS
Coronavírus

Só haverá vacinação em massa com vacina eficaz e segura, diz OMS

Segundo o diretor da entidade,  Tedros Adhanom Ghebreyesus, pais não devem acreditar em narrativas, mas checar o histórico das campanhas de vacinação

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 15:16
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas Crédito: Reuters/Folhapress
"A OMS jamais vai recomendar uma vacina que não seja comprovadamente segura e eficaz", afirmou nesta sexta (04) o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Segundo ele, a melhor resposta para os que não acreditam em vacinas ou acham que elas são perigosas é mostrar os resultados concretos das campanhas de vacinação, que salvaram as vidas de milhões de crianças em todo o mundo.
"Especialmente os pais não devem acreditar em narrativas, mas olhar por si mesmos o histórico das vacinas. Basta olhar para todos os lugares em que elas salvaram crianças e erradicaram doenças", afirmou Ghebreyesus.
Na última terça (1º), ao ser abordado por uma apoiadora que pediu a ele que impedisse vacinações porque "isso é perigoso", Bolsonaro respondeu: "Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina".
Para a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, a preocupação da brasileira e de outras pessoas que temem vacinas mostra que ainda há desinformação, e a melhor forma de combatê-la é com esclarecimento e educação.
"Vacinas salvam milhões de vidas no mundo. E só são autorizadas depois de uma série de testes, que garantem que elas não causam danos e são capazes de proteger contra as doenças", afirmou ela.
Segundo Soumya, laboratórios do mundo todo já se comprometeram a seguir os padrões de qualidade e segurança da OMS: "Nenhuma vacina será aplicada em massa antes que haja segurança absoluta de que elas atendem os parâmetros".
A cientista-chefe da OMS afirmou também que um conselho de especialistas independentes acompanha todos os experimentos e revisa todos os dados para validar as conclusões sobre os produtos, sejam eles remédios ou vacinas.
"Os antivaxxers constroem narrativas contra as vacinas, mas as pessoas não precisam ouvi-los. O histórico fala por si", reforçou Ghebreyesus, citando o uso de vacinação para erradicar a pandemia do vírus ebola na República Democrática do Congo.

Veja Também

Vacina russa pode ser categorizada como candidata, diz especialista

Vacina de Covid-19: entenda as leis que tornam a imunização compulsória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados