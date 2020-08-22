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Esperança

OMS espera que novo coronavírus acabe em menos de 2 anos

O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez uma comparação da pandemia com a  gripe espanhola, que surgiu em 1918
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 17:34

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 17:34

Isolamento social durante a pandemia de coronavirus
Isolamento social durante a pandemia de coronavirus Crédito: Freepik/Divulgação
A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera que a crise do novo coronavírus possa acabar em menos de dois anos, afirmou, em Genebra, o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
A gripe espanhola, que surgiu em 1918, levou dois anos para terminar, disse ele. Essa gripe matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o planeta.
"Na nossa situação, agora com mais tecnologia, claro que com mais conectividade, o vírus tem mais chance de se difundir, pode se propagar rápido, disse.
"Ao mesmo tempo, temos a tecnologia e o conhecimento para impedir isso", observou.
Mais de 22,81 milhões de pessoas foram infectadas pela covid-19 em todo o mundo, e 793.382 morreram, de acordo com uma contagem da agência de notícias Reuters.

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