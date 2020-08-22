OMS espera que novo coronavírus acabe em menos de 2 anos

Isolamento social durante a pandemia de coronavirus Crédito: Freepik/Divulgação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera que a crise do novo coronavírus possa acabar em menos de dois anos, afirmou, em Genebra, o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A gripe espanhola, que surgiu em 1918, levou dois anos para terminar, disse ele. Essa gripe matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o planeta.

"Na nossa situação, agora com mais tecnologia, claro que com mais conectividade, o vírus tem mais chance de se difundir, pode se propagar rápido, disse.

"Ao mesmo tempo, temos a tecnologia e o conhecimento para impedir isso", observou.