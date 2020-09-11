Idosa que ficou quase 4 meses em tratamento vence a Covid-19 no ES

Família recepciona idosa na saída de clínica em Vitória Crédito: Camila Donati

O período de isolamento domiciliar, recomendado pelas autoridades em saúde desde o início da pandemia, já dura seis meses. Em boa parte desse período a moradora da Serra , Leny Maria da Silva, de 81 anos, passou sob os cuidados dos profissionais da saúde na batalha contra a Covid-19 . Nesta quinta-feira (10), a idosa teve alta e foi recebida com muito carinho pela família após sair de uma clínica em Vitória

No início de maio Dona Leny apresentou irritações na garganta, mas os familiares não suspeitaram que ela havia sido contaminada pelo novo coronavírus. A neta dela, Camilia Donati, conta que o "sinal de alerta" surgiu após a avó relatar dificuldades para respirar.

Um dia depois da reclamação, a idosa já estava intubada na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital da Serra, onde precisou da ajuda de aparelhos para respirar por 55 dias.

A neta conta que durante os dias em que a avó esteve na UTI houve muita apreensão por parte da família. Segundo a neta, "ela esteve entre a vida e a morte", uma vez que chegou ao hospital com quase 80% do pulmão comprometido.

A idosa apresentou melhora, mas ainda tinha necessidade de permanecer sob cuidados médicos, por isso Dona Leny ficou por mais 70 dias em uma clínica de Vitória. O local, que há pouco mais de dois meses recebeu a idosa debilitada, nesta quinta (10) foi cenário de uma emocionante comemoração familiar.

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"Um alívio, só temos a agradecer. É Deus e a força dela (Leny) que contaram para a recuperação. Lutou muito para viver e conseguiu sair dessa", relata a neta, emocionada.