86% dos doentes com coronavírus no ES se curaram. O que isso significa?

Imagem de laboratório do coronavírus Crédito: CDC/ Unsplash

Já os pacientes que precisaram de internação hospitalar recebem alta após análise clínica e em alguns casos, até mesmo laboratorial, realizada pela equipe médica responsável pelo acompanhamento dos casos. Até esta terça-feira (20), mais de 220 mil testes para identificar a doença já tinham sido realizados no Espírito Santo

É importante destacar que a primeira etapa do segundo inquérito sorológico promovido pelo governo do Estado estimou que mais de 262 mil capixabas e domiciliados no Espírito Santo podem já ter tido contato com o coronavírus. Além disso, a análise apontou que quase metade das pessoas infectadas pelo coronavírus não apresentaram sintomas da doença.

No Estado, 86% das pessoas que contraíram a Covid-19 ficaram curadas. De acordo com informações do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 104.169 receberam diagnóstico positivo para a infecção. Desse total, 89.656 receberam alta e outras 2.979 morreram.

Na Grande Vitória, quando comparados os casos confirmados, o município de Vitória apresenta a maior média de recuperação dos pacientes, com 91% de curados. Vila Velha e Serra contabilizam 89%, Guarapari registra 86%, Viana conta com 81% e Cariacica aparece com 80%.

Nas cidades do interior, um dos destaques vai para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, onde 92% da população infectada já está livre dos sintomas da doença. No Norte, 87% dos casos positivos de Linhares receberam alta. Na região Noroeste, 81% dos pacientes em Colatina que testaram positivo também foram curados.

O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que, quando o tratamento é feito em casa, o paciente é monitorado por uma equipe da Secretaria de Saúde do município onde mora. Quando a pessoa atinge o 14º dia de isolamento e passa 72 horas sem sintomas, está curada.

"Esse número de recuperados segue a tendência mundial. Sabemos que a maioria das pessoas que nós conhecemos fica curada. Estamos caminhando para alcançar esse número de cura em mais de 98%. Significa que o município está cuidando de acompanhar o caso da pessoa que adoeceu em sua cidade" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde

A médica infectologista Rubia Miossi entende que o número de curados indica que as medidas adotadas durante o enfrentamento do novo coronavírus foram adequadas. Segundo ela, o comportamento da doença identificado em outros estados e países já indica que cerca de 80% dos casos leves terão alta.

Aqueles que precisam de internação, se tiverem de fato vaga e a assistência adequada a tempo, vão ficar curados. Se muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo e a quantidade de pacientes que precisarem de internação for maior que o número de leitos disponíveis, aí sim, a taxa de mortalidade vai aumentar e a gente não vai ter essa proporção tão grande de curados, analisou.

Na avaliação da doutora em Saúde Coletiva e Epidemiologia, a professora Ethel Maciel, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , é preciso prestar atenção no número de casos suspeitos apontados no Painel Covid-19. De acordo com a ferramenta, o Estado investiga 89.630 exames.

A primeira questão a se pensar é que só se curam aqueles que se infectam. Então, não é necessariamente uma comemoração a gente ter um número tão grande de pessoas curadas. Os casos suspeitos representam no Espírito Santo quase o mesmo número de pessoas que estão curadas. Ainda não temos uma análise precisa desses dados em investigação, salientou.

Outro ponto de destaque levantado por Ethel é a taxa de letalidade, ou seja, as pessoas que morrem após não resistirem às complicações provocadas pela Covid-19. Segundo ela, este índice está relacionado ao número de pessoas dignosticadas. Com a ampliação dos testes, mais casos foram confirmados e então foi verificada uma menor letalidade do vírus.