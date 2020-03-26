Imagem de laboratório do coronavírus Crédito: CDC/ Unsplash

Desde então, o registro de infectados hospitalizados aumenta diariamente no Estado, assim como também é crescente o número de pacientes curados após contrair a doença, segundo dados do Painel Covid-19 , divulgado pela Sesa

Your browser does not support the audio element. Quem é considerado curado após ser infectado pelo coronavírus

Cientistas de diversos países trabalham para desenvolver uma vacina ou medicamento específico para a doença. Enquanto isso, médicos tratam os sintomas do paciente que podem ser tosse, febre alta, falta de ar e cansaço.

Diante deste cenário, a gerência da Vigilância Estadual em Saúde informou, de acordo com o protocolo da Covid-19, que é considerado curado o paciente que passou 14 dias de isolamento e não apresentou sintomas do novo coronavírus.

De acordo com o órgão estadual, o paciente é acompanhado pela Secretaria de Saúde do município onde mora. Porém se, após esse período (14 dias), alguns dos sintomas persistirem, a vigilância municipal avaliará o caso, explica a nota enviada pela Sesa.

O médico infectologista Crispim Cerutti Junior explicou que a cura é o desaparecimento dos sintomas. Segundo ele, a ciência ainda não confirmou se uma pessoa curada do novo coronavírus pode ser infectada novamente.