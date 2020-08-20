Asilos no ES têm 71 mortes e mais de 800 casos de coronavírus

O número de casos de coronavírus em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILP) chegou a 810 no Espírito Santo, entre residentes e funcionários. Os dados foram divulgados no relatório semanal elaborado pelo Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O boletim foi fechado no dia 14 de agosto e mostra um aumento de 62 casos em relação ao registro anterior, do dia 7 de agosto.
Do aumento registrado, 44 foram novos casos de contaminações entre os idosos residentes nas instituições e mais 19 casos entre os funcionários. Do total de 810, 455 são pessoas idosas e residentes nos ILPs e 355 são trabalhadores das instituições. O número de mortes passou de 66 para 71. Os cinco novos óbitos foram registrados em São Gabriel da Palha, Nova Venécia, Ecoporanga, Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha.
As cidades com mais idosos residentes nas instituições com o novo coronavírus são Vila Velha (103 casos), Serra (65), Vitória (63) e Guarapari (22), na Região Metropolitana, e Colatina (30), Alegre (26) e Cachoeiro de Itapemirim (23) nas demais regiões. Vila Velha e Vitória são os municípios com o maior número de óbitos de idosos residentes nas instituições, com 21 e 12 casos, respectivamente.
CUIDADOS EM CASA
O número de casos e óbitos traz preocupação. De acordo com a promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Cível e de Defesa da Cidadania (CACC), Elaine Costa de Lima, o momento é de dar alternativas à institucionalização de idosos, para evitar um risco maior. A letalidade dentro das instituições é maior do que fora. Então, a gente vem orientando que a institucionalização do idoso, neste momento, traz mais risco do que a opção dele continuar e ser cuidado pela família, disse.
PRIMEIROS CASOS
Os municípios de Barra de São Francisco e Nova Venécia registraram os primeiros casos confirmados de idosos residentes nas instituições. Barra de São Francisco teve seis casos de residentes e dois de profissionais.
Já os maiores aumentos de casos de contaminação entre idosos residentes e funcionários foram registrados na Serra e em Vila Velha. Na Serra, foram 17 novos casos entre os idosos residentes, saltando de 48 para 65 contaminados, e três novos casos entre os funcionários, passando de 43 para 46 contaminados. Em Vila Velha, foram oito novos casos entre os idosos residentes, subindo de 95 para 103 registros, e quatro novos casos entre funcionários, passando de 92 para 96 contaminados.
FALTA PAPEL TOALHA
Além de fazer o balanço dos casos, o Ministério Público do Espírito Santo afirma que está atuando para que as instituições sejam abastecidas com equipamentos de proteção individual (EPIs) e que os funcionários sejam capacitados para atuar durante a pandemia.
De acordo com a promotora, algumas situações, como o fornecimento de materiais básicos, preocupam e fazem com que o MP precise agir, para que as unidades sejam amparadas. Algumas instituições nos informaram que não tinham papel toalha para os próximos 30 dias, destacou.
LEVANTAMENTO
O levantamento é feito pela equipe do Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC), por meio das informações registradas pelas instituições em um formulário eletrônico disponibilizado pelo Ministério Público Estadual. Atualmente, 94 instituições respondem ao formulário, em 36 municípios. Apenas seis deles não reportaram caso de Covid-19 nas instituições: Montanha, Pinheiros, Mantenópolis, Baixo Guandu, Santa Teresa e Iconha.