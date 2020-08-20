Asilos no ES têm 71 mortes e mais de 800 casos de coronavírus

Idoso Crédito: Pixabay

O número de casos de coronavírus em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILP) chegou a 810 no Espírito Santo , entre residentes e funcionários. Os dados foram divulgados no relatório semanal elaborado pelo Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O boletim foi fechado no dia 14 de agosto e mostra um aumento de 62 casos em relação ao registro anterior, do dia 7 de agosto.

Do aumento registrado, 44 foram novos casos de contaminações entre os idosos residentes nas instituições e mais 19 casos entre os funcionários. Do total de 810, 455 são pessoas idosas e residentes nos ILPs e 355 são trabalhadores das instituições. O número de mortes passou de 66 para 71. Os cinco novos óbitos foram registrados em São Gabriel da Palha, Nova Venécia, Ecoporanga, Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha.

As cidades com mais idosos residentes nas instituições com o novo coronavírus são Vila Velha (103 casos), Serra (65), Vitória (63) e Guarapari (22), na Região Metropolitana, e Colatina (30), Alegre (26) e Cachoeiro de Itapemirim (23) nas demais regiões. Vila Velha e Vitória são os municípios com o maior número de óbitos de idosos residentes nas instituições, com 21 e 12 casos, respectivamente.

CUIDADOS EM CASA

O número de casos e óbitos traz preocupação. De acordo com a promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Cível e de Defesa da Cidadania (CACC), Elaine Costa de Lima, o momento é de dar alternativas à institucionalização de idosos, para evitar um risco maior. A letalidade dentro das instituições é maior do que fora. Então, a gente vem orientando que a institucionalização do idoso, neste momento, traz mais risco do que a opção dele continuar e ser cuidado pela família, disse.

PRIMEIROS CASOS

Os municípios de Barra de São Francisco e Nova Venécia registraram os primeiros casos confirmados de idosos residentes nas instituições. Barra de São Francisco teve seis casos de residentes e dois de profissionais.

Já os maiores aumentos de casos de contaminação entre idosos residentes e funcionários foram registrados na Serra e em Vila Velha. Na Serra, foram 17 novos casos entre os idosos residentes, saltando de 48 para 65 contaminados, e três novos casos entre os funcionários, passando de 43 para 46 contaminados. Em Vila Velha, foram oito novos casos entre os idosos residentes, subindo de 95 para 103 registros, e quatro novos casos entre funcionários, passando de 92 para 96 contaminados.

FALTA PAPEL TOALHA

Além de fazer o balanço dos casos, o Ministério Público do Espírito Santo afirma que está atuando para que as instituições sejam abastecidas com equipamentos de proteção individual (EPIs) e que os funcionários sejam capacitados para atuar durante a pandemia.

De acordo com a promotora, algumas situações, como o fornecimento de materiais básicos, preocupam e fazem com que o MP precise agir, para que as unidades sejam amparadas. Algumas instituições nos informaram que não tinham papel toalha para os próximos 30 dias, destacou.

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