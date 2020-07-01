Covid-19: idosos isolados em hotel na Serra se recuperam e voltam aos asilos

Depois de poderem se isolar em um hotel gratuitamente, quatro idosos se recuperaram da Covid-19 e voltaram às instituições de longa permanência onde vivem, na cidade de Serra. A ressocialização aconteceu ao longo da semana passada, após uma série de exames feitos pelo próprio município.
Entre os curados está Dalva Pereira Luceno, de 80 anos de idade. A constatação de que ela estava infectada pelo novo coronavírus aconteceu em junho, quando 250 idosos foram testados pela prefeitura, em uma ação nos asilos municipais. Após a saída do resultado, ela foi levada para a hospedagem na região de Nova Almeida.
"Quando testei positivo, fiquei assustada. No hotel oferecido, fui muito bem tratada e consegui me recuperar. Graças a Deus! Eu conseguia tomar café na varanda, olhando o mar. Fui bem acolhida e nunca perdi as esperanças"
Além dos quatro idosos que já tiveram alta, três pessoas ainda seguem isoladas no local. Outras dez solicitações estão sendo avaliadas pelas equipes do município. Ao serem aprovados, os selecionados ficarão em isolamento por 14 dias. Depois, após a recuperação, eles também serão liberados.
Nós estamos recebendo idosos e deficientes que se encontram em vulnerabilidade social e domiciliar. Nós cuidamos deles e é uma alegria que três pessoas já tenham se recuperado, afirmou a secretária adjunta Elcimara Loureiro, da Assistência Social da Serra, pasta que oferece a hospedagem solidária.
COMO SOLICITAR O ISOLAMENTO
Disponibilizado desde o mês passado, o serviço pretende beneficiar cerca de 300 pessoas até o final do ano. De acordo com a prefeitura, os idosos dos abrigos municipais e os acompanhados pelo Serviço Especializado de Atendimento em Domicílio (Sead) são prioridade.
No entanto, as famílias em situação de vulnerabilidade também podem solicitar uma vaga no hotel. Para isso, é necessário acionar os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Parque Residencial Laranjeiras ou de Serra-Sede. O contato pode ser feito pelos seguintes meios:
Creas - Parque Residencial Laranjeiras
- Telefone: (27) 3328-6717
- E-mail: [email protected]
- Telefone: (27) 3291-5521
- E-mail: [email protected]