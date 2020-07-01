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Coronavírus

Covid-19: idosos isolados em hotel na Serra se recuperam e voltam aos asilos

Após serem acolhidos em hospedagem ofertada pelo município, quatro infectados retornaram aos asilos nesta quarta-feira (1); um ainda segue em tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 17:30

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:30

Dalva Pereira Luceno, de 80 anos de idade, venceu o novo coronavírus
Dalva Pereira Luceno, de 80 anos de idade, venceu o novo coronavírus Crédito: Reprodução | Prefeitura da Serra
Depois de poderem se isolar em um hotel gratuitamente, quatro idosos se recuperaram da Covid-19 e voltaram às instituições de longa permanência onde vivem, na cidade de Serra. A ressocialização aconteceu ao longo da semana passada, após uma série de exames feitos pelo próprio município.
Entre os curados está Dalva Pereira Luceno, de 80 anos de idade. A constatação de que ela estava infectada pelo novo coronavírus aconteceu em junho, quando 250 idosos foram testados pela prefeitura, em uma ação nos asilos municipais. Após a saída do resultado, ela foi levada para a hospedagem na região de Nova Almeida.
"Quando testei positivo, fiquei assustada. No hotel oferecido, fui muito bem tratada e consegui me recuperar. Graças a Deus! Eu conseguia tomar café na varanda, olhando o mar. Fui bem acolhida e nunca perdi as esperanças"
Dalva Pereira Luceno - Idosa isolada no hotel oferecido pela Serra
Além dos quatro idosos que já tiveram alta, três pessoas ainda seguem isoladas no local. Outras dez solicitações estão sendo avaliadas pelas equipes do município. Ao serem aprovados, os selecionados ficarão em isolamento por 14 dias. Depois, após a recuperação, eles também serão liberados.
Nós estamos recebendo idosos e deficientes que se encontram em vulnerabilidade social e domiciliar. Nós cuidamos deles e é uma alegria que três pessoas já tenham se recuperado, afirmou a secretária adjunta Elcimara Loureiro, da Assistência Social da Serra, pasta que oferece a hospedagem solidária.
Equipe do hotel conta com cuidador, técnico em enfermagem, psicólogo e assistente social
Equipe do hotel conta com cuidador, técnico em enfermagem, psicólogo e assistente social Crédito: Reprodução | Prefeitura da Serra

COMO SOLICITAR O ISOLAMENTO

Disponibilizado desde o mês passado, o serviço pretende beneficiar cerca de 300 pessoas até o final do ano. De acordo com a prefeitura, os idosos dos abrigos municipais e os acompanhados pelo Serviço Especializado de Atendimento em Domicílio (Sead) são prioridade.
No entanto, as famílias em situação de vulnerabilidade também podem solicitar uma vaga no hotel. Para isso, é necessário acionar os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Parque Residencial Laranjeiras ou de Serra-Sede. O contato pode ser feito pelos seguintes meios:
Creas - Parque Residencial Laranjeiras
Creas - Serra-Sede

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