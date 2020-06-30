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Preocupação

Depois de três mortes, asilo de Colatina registra novo surto de Covid-19

Todos os moradores e funcionários do asilo refizeram o teste rápido, dos 31 idosos, apenas dez não registraram nenhum contato com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 20:50

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 20:50

Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos
Asilo de Colatina registra nova onde de Covid-19 Crédito: Divulgação
Após alguns idosos serem infectados pelo novo coronavírus, no início do mês de junho, em um asilo filantrópico de Colatina no Noroeste do Espírito Santo, a instituição registrou uma nova onda de infecções em seus moradores, nesta terça-feira (30). A situação preocupa, já que três idosos da instituição morreram em função da Covid-19.
De acordo com a direção da instituição, antes da pandemia, o asilo contava com 34 idosos, no início do mês de junho, os primeiros idosos foram infectados pela doença e três deles morreram.

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Nesta terça-feira (30), todos os moradores e funcionários do asilo refizeram o teste rápido. Dos 31 idosos, apenas dez não registraram nenhum contato com a doença. Eles serão transferidos para uma pousada, alugada pela prefeitura. Vão ficar isolados até que os outros idosos, que estão com o vírus ativo, estejam clinicamente curados
Além dos 31 idosos, funcionários da instituição também foram diagnosticados com a doença. Os que estão com o vírus ativo foram afastados do trabalho.
A diretoria do asilo reforçou que as visitas estão suspensas desde o início da pandemia e que a instituição segue todas as recomendações para evitar a contaminação.

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