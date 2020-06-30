Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES chega a 80,45%

Índice de 80,45% se aproxima do menor percentual regsitrado no mês de junho, segundo a Sesa Crédito: Reprodução/TV

80,45%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo reduziu e chegou a. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 670 leitos existentes nos hospitais do Estado e 539 estão em uso.

O percentual registrado pela Sesa nesta terça-feira se aproxima da menor taxa registrada no mês de junho. No último dia 23, segundo o Painel Covid-19, o índice estava em 80,34% , apenas 0,11 pontos percentuais abaixo da taxa apresentada na última atualização.

O percentual de enfermarias ocupadas nesta terça-feira (30), segundo a Sesa, atingiu 69,86% nesta terça-feira (30). São 730 leitos de enfermarias para tratar pessoas que contraíram a Covid-19 e 510 estão sendo utilizados. O número total de leitos, somando UTIs e enfermarias, é de 1400, sendo que 1049 estão ocupados. Isso representa um percentual de 74,93% de utilização.

A Região Norte do Espírito Santo registrou a mais alta taxa de ocupação de UTIs no Estado, segundo a Sesa. São 78 leitos existentes e 65 estão ocupados, um percentual de 83,33%. A Região Metropolitana possui 82,95% dos leitos de UTI ocupados: são 481 leitos disponibilizados e 399 estão em uso.