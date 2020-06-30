Coronavírus: ES fecha o mês de junho com 1.647 mortes e 46.893 casos

O Espírito Santo fecha o mês de junho com 1.647 mortes provocadas pelo coronavírus e mais de 46.893 contaminados. Nesta terça-feira (30), foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio do Painel Covid-19, 27 novos óbitos e 1.796 infectados.
Mas a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 27.580 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,51%. Até o momento, 107.207 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 7.668 registros da doença, seguido por Vila Velha (7.657), Vitória (7.326) e Cariacica (5.128). Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 940 pessoas infectadas.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.