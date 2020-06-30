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Pandemia

Coronavírus: ES fecha o mês de junho com 1.647 mortes e 46.893 casos

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram 27 novos óbitos e 1.796 infectados nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:22

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:22

Vitória - ES - Coronavírus - Pedestre passa pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro.
Pedestre passa pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro, de máscara para se proteger do coronavírus Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo fecha o mês de junho com 1.647 mortes provocadas pelo coronavírus e mais de 46.893 contaminados. Nesta terça-feira (30), foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio do Painel Covid-19, 27 novos óbitos e 1.796 infectados. 
Mas a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 27.580 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,51%. Até o momento, 107.207 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 7.668 registros da doença, seguido por Vila Velha (7.657), Vitória (7.326) e Cariacica (5.128). Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 940 pessoas infectadas.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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