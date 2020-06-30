Coronavírus: ES fecha o mês de junho com 1.647 mortes e 46.893 casos

Pedestre passa pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro, de máscara para se proteger do coronavírus Crédito: Vitor Jubini

Mas a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 27.580 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,51%. Até o momento, 107.207 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.

Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 7.668 registros da doença, seguido por Vila Velha (7.657), Vitória (7.326) e Cariacica (5.128). Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 940 pessoas infectadas.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.