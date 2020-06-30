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Luto

Com horas de diferença, casal de pastores de Vila Velha morre de Covid-19

Wilber Vieira Barbosa, 62 anos, e Ana Lúcia Barbosa Jesus, 57 anos, eram líderes da Igreja do Evangelho Quadrangular. Casados há 40 anos, ambos estavam internados no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, e faleceram no último fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 12:04

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 12:04

Wilber e Ana Lúcia eram casados há 40 anos e lideravam a Igreja do Evangelho Quadrangular, em Vila Velha
Wilber e Ana Lúcia eram casados há 40 anos e lideravam a Igreja do Evangelho Quadrangular, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Com horas de diferença, casal de pastores de Vila Velha morre de Covid-19
Uma família devastada pela perda dos dois pilares, mas amparada pela fé da comunidade da qual faz parte. Assim estão os familiares do casal de pastores Wilber Vieira Barbosa, 62 anos, e Ana Lúcia Barbosa Jesus, 57 anos, líderes da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Vila Velha. Casados há 40 anos, os dois faziam parte do grupo de pessoas vítimas da Covid-19 no Espírito Santo.
Wilber tinha atuação marcante congregação do bairro Vila Batista, enquanto a esposa ministrava a igreja situada na Glória há pouco mais de um ano. O pastor faleceu às 8 horas do último sábado (27), e a pastora teve o óbito confirmado às 23h15 de domingo (28). Ambos estavam internados no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, referência no tratamento para a Covid-19, porém a luta contra a doença começou muito antes, como relatado Kristiane, de 30 anos, uma das três filhas que o casal deixou.

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"No sábado (06), meu pai começou a apresentar sintomas de uma gripe e no domingo minha mãe também comentou que não estava se sentindo muito bem. Eles fizeram o teste para Covid e o resultado deu positivo para os dois. Eles ficaram em isolamento em casa até o dia 12, quando os levamos para o Pronto-Atendimento de Cobilândia. Meu pai, assim que chegou, foi logo entubado, pois o quadro dele era muito grave. Já minha mãe ficou no oxigênio porque estava um pouco melhor, porém por pouco tempo", relatou a filha.

TRANSFERÊNCIA

Com o quadro de ambos se agravando, no dia seguinte os pastores foram transferidos para o hospital da Serra, onde permaneceram entubados e internados na UTI para coronavírus. A situação de Wilber era mais delicada por conta das comorbidades associadas ao coração, já Ana Lúcia teve uma infeliz descoberta quando já internada no Jayme dos Santos Neves e que também piorou o estado de saúde dela.
Familiares e membros da igreja oraram pela vida do casal nos arredores do hospital onde Wilber e Ana Lúcia estavam internados
Familiares e membros da igreja oraram pela vida do casal nos arredores do hospital onde Wilber e Ana Lúcia estavam internados Crédito: Arquivo pessoal
"A situação de papai era mais crítica. Ele era hipertenso, estava obeso, havia feito um procedimento no coração e também tinha um grau de comprometimento dos pulmões. Já minha mãe acabou descobrindo que era diabética nos exames que fizeram nela no hospital. Isso também contribuiu para a piora dela, mas tínhamos a esperança de que eles se recuperariam. Íamos todos os dias até o hospital para atualizar os boletins médicos, fazíamos nossas orações e também recebemos o apoio de membros da igreja daqui de Vila Velha e de mais de 80 da nossa congregação espalhadas pelo Brasil e também no exterior. Nos apegamos a fé, mas infelizmente Deus os chamou"
Kristiane Barbosa - Filha dos pastores Wilber e Ana Lúcia
"A situação de papai era mais crítica. Ele era hipertenso, estava obeso, havia feito um procedimento no coração e também tinha um grau de comprometimento dos pulmões. Já minha mãe acabou descobrindo que era diabética nos exames que fizeram no hospital. Isso também contribuiu para a piora dela, mas tínhamos a esperança de que eles se recuperariam. Íamos diariamente ao hospital para atualizar os boletins médicos, fazíamos nossas orações e também recebemos o apoio de membros da igreja aqui de Vila Velha e de mais de 80 da nossa congregação, espalhadas pelo Brasil e também no exterior. Nos apegamos à fé, mas infelizmente Deus os chamou", contou Kristiane.

UNIÃO E LEGADO

As idas ao hospital eram quase diárias, porém o último final de semana reservou um triste desfecho para a família dos pastores. Em um intervalo de pouco mais de um dia, Wilber e Ana Lúcia faleceram.
O casal passou semanas em internação e não resistiu ao coronavírus
O casal passou semanas em internação e não resistiu ao coronavírus Crédito: Arquivo pessoal
Além de Kristiane, Wilber e Ana Lúcia também eram pais de Kelly, de 39 anos, e Kat Anne, de 33. O sepultamento do casal ocorreu no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, também em Vila Velha. O pastor foi sepultado no domingo e a esposa nesta segunda-feira (29). Nas redes sociais da igreja, amigos e membros também se despediram do casal.

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