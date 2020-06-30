Com regras, Arquidiocese de Vitória vai reabrir igrejas para missas

Dom Dario Campos enviou uma carta aos padres com recomendações Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins

Arquidiocese de Vitória, o Arcebispo Em uma carta circular, enviada nesta segunda-feira (29) aos padres, diáconos e religiosos da, o Arcebispo Dom Dario Campos recomendou a reabertura gradual das igrejas para missas e celebrações da Palavra.

Para que isso ocorra, no entanto, as igrejas terão que seguir algumas orientações, como aferir as temperaturas dos fiéis, recomendar que pessoas do grupo de risco para o coronavírus não compareçam às celebrações e manter o distanciamento social nos bancos e nas filas. Também é necessário observar o Mapa de Risco divulgado pelo governo do Estado e as medidas orientadas nele.

MAIS HORÁRIOS DE MISSAS

Além disso, as comunidades terão que oferecer variados horários de missas para reduzir a possibilidade de se ter aglomerações. Outras medidas de higiene, como o uso obrigatório de máscaras e a disponibilização de álcool em gel, também fazem parte das orientações do arcebispo.

De acordo com a arquidiocese, as igrejas já podem reabrir caso consigam seguir essas recomendações.

REABERTURA SERÁ GRADUAL

"Considerando o compromisso dos senhores (as) - Presbíteros, Diáconos, Religiosos e Religiosas - em acatar e observar as exigências sanitárias acima citadas, recomendo - de forma cuidadosa e prudente - a reabertura gradual das Igrejas para as celebrações da Santa Missa e para as celebrações da Palavra de Deus", escreveu o arcebispo.

ENCONTROS CONTINUAM SUSPENSOS

CATÓLICOS CONTINUAM DISPENSADOS DE IR À MISSA

O Código de Direito Canônico define que é falha grave para os católicos a não participação nas celebrações desses dias, mas abre uma brecha em casos de doença. Ou seja, as missas serão realizadas presencialmente, mas os fiéis da arquidiocese não precisam ir às celebrações, caso não se sintam seguros. Veja abaixo a carta enviada pelo arcebispo.

Arquivos & Anexos Carta 29/06/2020 Tamanho do arquivo: 1mb Baixar