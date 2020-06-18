Vitória aprova lei que proíbe fechamento total de igrejas durante pandemias

Votaram a favor do projeto: Leonil, Wanderson Marinho, Davi Esmael, Mazinho, Neusinha, Sandro Parrini, Dalto Neves e Luiz Paulo Amorim. Foram contra: Luiz Emanuel, Max da Mata, Nathan Medeiros, Roberto Martins e Vinicius Simões. Denninho Silva não estava presente. Por ser o presidente da Casa, Cleber Felix, não vota. Só vota se for para desempate.

"É importante a aprovação desta matéria, pois não existe o mesmo isolamento social para todos. O desempregado não pode pagar internet. Uns têm condições de participar de culto on-line, outros não. E no período em que vivemos, muitas pessoas estão com depressão, necessitando de apoio espiritual e social da sua liderança religiosa"

Na votação desta quinta-feira, algumas emendas, relacionadas ao protocolo e práticas de segurança sanitárias em templos e igrejas, foram aprovadas ao projeto original. Entre as medidas estão a garantia de se observar a distância mínima de dois metros entre as pessoas; a adoção de uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados, colaboradores, terceirizados, voluntários e prestadores de serviço; e a distribuição de álcool 70% a todos os membros e frequentadores nos dias de celebrações e reuniões.