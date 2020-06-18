Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vitória aprova lei que proíbe fechamento total de igrejas durante pandemias

Matéria vai para sanção ou veto do prefeito Luciano Rezende; vereadores criaram regras para funcionamento dos templos em época de emergência na Saúde

Públicado em 

18 jun 2020 às 18:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Catedral Metropolitana de Vitória
Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Governo do ES
Câmara de Vitória aprovou hoje (18), em regime de urgência, por oito votos a cinco, o projeto de lei, do vereador Leonil (Cidadania), que proíbe o fechamento total das igrejas durante a vigência de medidas de calamidade pública na saúde, inclusive em meio a pandemias, como acontece atualmente com o novo coronavírus.
A matéria segue agora para o prefeito Luciano Rezende (Cidadania), que pode sancionar ou vetar a lei, subscrita pelos vereadores Davi Esmael (PSD) e Weverson Marinho (PSC). Se sancionar, o prefeito terá 30 dias para regulamentar a lei.
Votaram a favor do projeto: Leonil, Wanderson Marinho, Davi Esmael, Mazinho, Neusinha, Sandro Parrini, Dalto Neves e Luiz Paulo Amorim. Foram contra: Luiz Emanuel, Max da Mata, Nathan Medeiros, Roberto Martins e Vinicius Simões. Denninho Silva não estava presente. Por ser o presidente da Casa, Cleber Felix, não vota. Só vota se for para desempate.
"É importante a aprovação desta matéria, pois não existe o mesmo isolamento social para todos. O desempregado não pode pagar internet. Uns têm condições de participar de culto on-line, outros não. E no período em que vivemos, muitas pessoas estão com depressão, necessitando de apoio espiritual e social da sua liderança religiosa"
Leonil - Autor do projeto
Na votação desta quinta-feira, algumas emendas, relacionadas ao protocolo e práticas de segurança sanitárias em templos e igrejas, foram aprovadas ao projeto original. Entre as medidas estão a garantia de se observar a distância mínima de dois metros entre as pessoas; a adoção de uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados, colaboradores, terceirizados, voluntários e prestadores de serviço; e a distribuição de álcool 70% a todos os membros e frequentadores nos dias de celebrações e reuniões.

Veja Também

Justiça determina que CPIs extintas na Câmara de Vitória sejam retomadas

Câmara de Vitória vota projeto que proíbe fechamento total das igrejas

Câmara de Vitória terá 105 assessores de gabinete a menos em 2021

A lei determina também que banheiros e demais locais das igrejas sejam higienizados e tenham suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos seus membros, frequentadores, empregados, terceirizados, voluntários e prestadores de serviço. Além disso, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial dentro dos templos.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Saúde Vitória (ES) Câmara de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados