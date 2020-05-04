Igreja no ES ajuda população a receber auxílio emergencial de R$ 600

Beneficiários são orientados por voluntários dentro da Igreja Crédito: Primeira Igreja Batista de Pinheiros

Nossa igreja fica próxima à agência da Caixa, então eu estava observando as filas e isso me incomodava, eram centenas de pessoas aglomeradas. Resolvemos então disponibilizar nossa estrutura e voluntários para ajudar as pessoas que estavam na fila, contou o Pastor Wagner Poubel, responsável pela Primeira Igreja Batista de Pinheiros.

Your browser does not support the audio element. Igreja no ES ajuda população a receber auxílio emergencial de 600 reais

De acordo com o pastor, os trabalhos de orientação na igreja começaram na manhã desta segunda-feira (4). Durante o primeiro dia. os voluntários conseguiram atender 80 pessoas que estavam na fila, 60 delas tiveram a demanda resolvida sem precisar chegar até a agência bancária.

Muitas pessoas não precisavam estar na fila, mas não tinham uma orientação adequada, nosso objetivo é esse, ajudar com orientação para que as pessoas não precisem se expor em aglomerações, explicou o pastor.

Voluntários atendem as pessoas que estão com dificuldade para sacar o auxílio emergencial Crédito: Primeira Igreja Batista de Pinheiros

VOLUNTÁRIOS FORAM TREINADOS PARA AJUDAR AS PESSOAS

O pastor Wagner Poubel explicou que tomou a iniciativa de promover esse auxílio para as pessoas na última quinta-feira (29). A ideia foi levada até representantes da Caixa no município que aprovaram a medida. A direção do banco ainda disponibilizou materiais de estudo para que os voluntários fossem capacitados para ajudar os beneficiários.

Nós recrutamos seis jovens voluntários da igreja, então passamos o feriado e o final de semana orientado eles sobre o funcionamento do sistema do auxílio emergencial para que eles pudessem ajudar as pessoas, relatou.