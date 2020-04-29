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Drama do povo

Vídeo mostra longas filas em busca de auxílio emergencial no ES

Pessoas vão até o local em busca de informações sobre o benefício do governo federal e também para ter acesso ao dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 14:46

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 14:46

A manhã desta quarta-feira (29) foi marcada por mais um dia de longas filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal do Espírito Santo. Os registros foram feitos na Serra, em Cariacica e em Vila Velha.
As pessoas vão até o local na tentativa de sacar o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal ou ainda para obter informações sobre como ter acesso ao dinheiro.

Fila em agências da Caixa

Na Serra Sede, alguns trabalhadores chegaram ao local por volta das 6 horas da manhã. A fila começava na agência e chegava até o viaduto.

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Já na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, internautas relataram que as pessoas estavam concentradas na rua lateral da agência e que muitas delas não usavam máscara nem respeitavam o distanciamento obrigatório de prevenção ao coronavírus.
A mesma situação foi registrada em Campo Grande.

O QUE DIZ A CAIXA

A Caixa divulgou um calendário escalonado de saque em espécie do auxílio emergencial nas agências, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui para os beneficiários da Poupança Social Digital. Segundo informações do banco, o escalonamento foi pensado justamente para evitar a busca massiva às agências, no momento em que se recomenda evitar aglomerações.
Em todo o país, segundo a instituição, foram registradas grandes filas e aglomerações de pessoas que não fazem parte do público alvo do atendimento presencial, ou seja, clientes em busca de serviços essenciais (como saque do seguro desemprego e Bolsa Família sem cartão e desbloqueio de senhas) e o público beneficiário do saque em espécie escalonado por data de nascimento.
Um levantamento feito pela Caixa aponta que apenas uma pessoa a cada cinco que buscaram presencialmente o banco na última segunda-feira (27) tinha direito ao saque na referida data.

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Ainda de acordo com a instituição, o aplicativo Caixa Tem registrou milhões de acessos nos últimos dias, sendo que mais da metade é de usuários que não têm direito ao Auxílio Emergencial. A recomendação do banco é que somente os trabalhadores que receberam o Auxílio Emergencial pela Poupança Social Digital acessem o aplicativo.
O banco tem envidado todos os esforços para otimizar e acelerar o atendimento em seus canais físicos e digitais. E ressalta a importância de apenas buscarem as agências aqueles usuários que precisam realizar serviços essenciais ou os beneficiários que receberam o auxílio na Poupança Social Digital e desejem fazer o saque em espécie, conforme o calendário, diz a nota.

CALENDÁRIO

27 de abril - nascidos em janeiro e fevereiro
28 de abril  nascidos em março e abril
29 de abril  nascidos em maio e junho
30 de abril  nascidos julho e agosto
04 de maio  nascidos em setembro e outubro
05 de maio  nascidos em novembro e dezembro

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