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Coronavírus

Bolsonaro diz que não está prevista ampliação de auxílio emergencial

O Congresso aprovou projeto que estende o auxílio emergencial outros grupos, como mães adolescentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 12:31

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 12:31

Presidente Jair Bolsonaro durante declaração à  imprensa
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta segunda-feira (27), que, no momento, não está prevista a ampliação do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, destinado a trabalhadores informais que perderam renda com a crise provocada pelo novo coronavírus. "São três parcelas de R$ 600. Não está prevista ampliação até porque cada parcela está na casa um pouco acima de R$ 30 bilhões", comentou.
Questionado sobre destinar o auxílio para outras categorias, Bolsonaro afirmou que, se for convencido e o governo tiver recursos, poderá estudar a medida.
O Congresso aprovou projeto que estende o auxílio emergencial outros grupos, como mães adolescentes. O benefício também seria pago em dobro para pais solteiros.
O presidente pode sancionar o texto integralmente, parcialmente ou vetar.
"Isso daí por enquanto não está previsto isso daí. Se houver necessidade, se nos convencerem e se tiver recursos para tal, a gente estuda e defere ou não", disse o presidente.

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