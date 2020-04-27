Bolsonaro diz que não está prevista ampliação de auxílio emergencial

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro , disse nesta segunda-feira (27), que, no momento, não está prevista a ampliação do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, destinado a trabalhadores informais que perderam renda com a crise provocada pelo novo coronavírus . "São três parcelas de R$ 600. Não está prevista ampliação até porque cada parcela está na casa um pouco acima de R$ 30 bilhões", comentou.

Questionado sobre destinar o auxílio para outras categorias, Bolsonaro afirmou que, se for convencido e o governo tiver recursos, poderá estudar a medida.

O Congresso aprovou projeto que estende o auxílio emergencial outros grupos, como mães adolescentes. O benefício também seria pago em dobro para pais solteiros.

O presidente pode sancionar o texto integralmente, parcialmente ou vetar.