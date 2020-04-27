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Auxílio Emergencial

Se necessário, governo pode expandir auxílio 'por mais um tempo', diz Mourão

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro comentou que, no momento, não está prevista a ampliação do pagamento destinado aos informais que perderam renda com a crise provocada pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 18:59

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 18:59

Para Mourao, morte de Ágatha é resultado da guerra do narcotráfico
Mourão realizou videoconferência promovida pela Arko Advice. Crédito: Ricardo Medeiros
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que, se necessário, o governo pode expandir o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, inicialmente previstos pelo período de três meses. "Caso necessário, vamos ver, poderá ser mantida essa medida de auxílio a pessoas que estão desempregadas por mais um tempo", disse Mourão em videoconferência promovida pela Arko Advice.
Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro comentou que, no momento, não está prevista a ampliação do pagamento destinado aos informais que perderam renda com a crise provocada pelo novo coronavírus.
"São três parcelas de R$ 600. Não está prevista ampliação, até porque cada parcela está na casa um pouco acima de R$ 30 bilhões", disse o presidente.
Questionado sobre destinar o auxílio para outras categorias, Bolsonaro afirmou que, se for convencido e o governo tiver recursos, poderá estudar a medida.

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