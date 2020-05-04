Busca pelo auxílio emergencial de R$ 600 volta a formar filas no ES

Fila na Agência da Caixa, na Avenida Vitória, na Capital Crédito: Ricardo Medeiros

Na agência da Avenida Vitória, em Jucutuquara, a fila formada acompanhava quase o quarteirão do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Muitas pessoas estão com problemas para acessar o aplicativo Caixa Tem e movimentar os recursos. Outros procuram ajuda para se cadastrar no programa.

Filas nas frente das agências da Caixa Econômica Federal

Segundo a Caixa, atento à situação de filas nas agências, o banco vem adotando uma série de medidas para otimizar atendimento. No último sábado, 902 agências foram abertas exclusivamente para atendimento do saque em espécie da Poupança Social. Na última semana, houve abertura de quase 800 agências no feriado de 21 de abril e no sábado (25).

Também estão sendo alocados mais de 2.800 vigilantes adicionais (2.000 já está atuando), bem como 389 recepcionistas para reforçar orientação e atendimento ao público.

Para reforçar ainda mais o atendimento, o banco anunciou na sexta-feira (1º) um pacote de medidas adicionais:

realocação de mais de 3 mil funcionários para ampliar as equipes nas agências

contratação de mais 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público (no total, reforço de mais de 5,6 mil contratações)

disponibilização de cinco caminhões-agência para atendimento em locais com maior necessidade