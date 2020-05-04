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Busca pelo auxílio emergencial de R$ 600 volta a formar filas no ES

Dificuldades para se inscrever ou para receber os recursos tem levado à aglomeração de pessoas nas portas das agências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 13:49

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 13:49

Data: 04/05/2020 - ES - Cariacica - Fila de pessoas na Agência da Caixa, Avenida Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Fila na Agência da Caixa, na Avenida Vitória, na Capital Crédito: Ricardo Medeiros
Apesar de a abertura de todas as agências da Caixa duas horas mais cedo no Espírito Santo e em todo o país, as filas permaneceram em frente as unidades bancárias.  Pessoas em busca de informações sobre o auxílio emergencial de R$ 600 ou que tentam receber os recursos têm se aglomerado na porta da instituição financeira.
Na agência da Avenida Vitória, em Jucutuquara, a fila formada acompanhava quase o quarteirão do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Muitas pessoas estão com problemas para acessar o aplicativo Caixa Tem e movimentar os recursos. Outros procuram ajuda para se cadastrar no programa.

Filas nas frente das agências da Caixa Econômica Federal

Segundo a Caixa, atento à situação de filas nas agências, o banco vem adotando uma série de medidas para otimizar atendimento. No último sábado, 902 agências foram abertas exclusivamente para atendimento do saque em espécie da Poupança Social. Na última semana, houve abertura de quase 800 agências no feriado de 21 de abril e no sábado (25).
Também estão sendo alocados mais de 2.800 vigilantes adicionais (2.000 já está atuando), bem como 389 recepcionistas para reforçar orientação e atendimento ao público.
Para reforçar ainda mais o atendimento, o banco anunciou na sexta-feira (1º) um pacote de medidas adicionais: 
  • realocação de mais de 3 mil funcionários para ampliar as equipes nas agências
  • contratação de mais 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público (no total, reforço de mais de 5,6 mil contratações) 
  • disponibilização de cinco caminhões-agência para atendimento em locais com maior necessidade
O banco também está em contato direto com as prefeituras com objetivo de fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações.

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