Caixa abre todas as agências no ES às 8 horas a partir desta segunda

Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do governo federal na Avenida Vitória, em Jucutuquara. Crédito: Vitor Jubini

Diante das filas que têm se formado para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, a Caixa amplia, a partir desta segunda-feira (4), o atendimento em todas as agências do país. As unidades em todo o Espírito Santo passam a abrir duas horas mais cedo, ou seja, às 8 horas, e vão atender até as 14 horas.

No sábado (2), 902 agências foram abertas exclusivamente para atendimento do saque em espécie da Poupança Social. Na última semana, houve abertura de quase 800 agências no feriado de 21 de abril e no sábado (25).

Também estão sendo alocados mais de 2.800 vigilantes adicionais (2.000 já está atuando), bem como 389 recepcionistas para reforçar orientação e atendimento ao público.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

Inscritos no aplicativo ou no site da Caixa

A primeira parcela tem sido paga desde 14 de abril. Alguns inscritos receberam o benefício em até cinco dias úteis. A Caixa deve soltar ainda nesta semana o calendário de pagamento da segunda parcela.

26 de maio para nascidos de janeiro a março

27 de maio para nascidos de abril a junho

28 de maio para nascidos de julho a setembro

29 de maio para nascidos de outubro a dezembro

Terceiro dia de fila na Caixa

Segurados do Bolsa-Família

A primeira parcela já foi paga a todos. A segunda será creditada nos últimos dez dias úteis de maio. A terceira será paga nos últimos dez dias úteis de junho.

Inscritos no Cadastro Único

A primeira parcela foi paga a todos que tinham cadastro válido, de acordo com a Dataprev. A segunda parcela terá seu calendário divulgado nesta semana. A terceira e última ajuda vai seguir o seguinte calendário.

26 de maio para nascidos de janeiro a março

27 de maio para nascidos de abril a junho

28 de maio para nascidos de julho a setembro

29 de maio para nascidos de outubro a dezembr

Conta digital no aplicativo Caixa Tem

A Caixa está abrindo automaticamente contas de poupança digitais que são movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem para todos aqueles que não têm vínculo com o banco ou que não são beneficiários do Bolsa-Família.

Calendário de saque em dinheiro

Para evitar aglomerações nas agências, a Caixa estabeleceu um calendário para permitir o saque em dinheiro aos atendidos pelo auxílio-emergencial. Confira as datas