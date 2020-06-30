Coronavírus no ES: 9 hospitais estão sem vagas de UTI

O Hospital Dório Silva, na Serra, é um dos hospitais do Estado com 100% das UTIs ocupadas Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo atingiu o percentual de 82,22% de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Estado. De acordo com a atualização desta segunda-feira (29) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), nove hospitais apresentam lotação máxima nas UTIs para o tratamento de pacientes com coronavírus

De acordo com a Sesa, a Região Metropolitana possui o maior número de hospitais com todas as vagas de UTI preenchidas. O painel apontou que os hospitais Dório Silva, na Serra , Madre Regina Protmann, em Santa Teresa, Apart e Santa Rita de Cássia, em Vitória , São Francisco, em Cariacica e o Vila Velha Hospital, em Vila Velha , não possuem mais vagas em suas UTIs.

No Hospital Dório Silva, no Vila Velha Hospital e no Vitória Apart Hospital, porém, há vagas nas enfermarias para tratamento de pacientes com coronavírus. No Dório Silva, 65 dos 78 leitos de enfermaria estão ocupados. No Vila Velha, são 150 vagas nas enfermarias e 143 estão preenchidas. Já no Vitória Apart Hospital, são 48 leitos oferecidos e 35 estão em uso.

Na Região Norte, o Hospital Geral e o Hospital Rio Doce, ambos em Linhares, estão com 100% dos leitos de UTI em uso, segundo a Sesa. Os locais não disponibilizam enfermarias para o tratamento da Covid-19.

Já na Região Sul, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí não possui mais vagas de leitos de UTI, mas ainda registra enfermarias disponíveis. Segundo a Sesa, no local, são 15 leitos de enfermaria existentes e oito estão ocupados.

OCUPAÇÃO DE UTIS NO ES

A Sesa informou que o Espírito Santo possui 675 leitos existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus e 555 estão em uso, um percentual de 82,22%. Já as enfermarias do Estado, segundo a Sesa, possuem 69,59% de taxa de ocupação. No painel, constam 730 leitos de enfermaria existentes, sendo que 508 destes estão sendo utilizados.