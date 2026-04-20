Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Um acidente com três veículos deixou cinco pessoas feridas na BR 262, próximo ao trevo de Lajinha, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), no acidente ficaram envolvidos dois carros e uma moto.
Por conta da gravidade da colisão, uma das vítimas, uma menina de 12 anos, foi socorrida pelo Notaer e transportada de helicóptero para o Hospital Infantil Milena Gottardi, em Vitória. O pai da criança foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital da região. O nome da unidade e o estado de saúde dele não foi informado.
Ainda de acordo com o Notaer, as outras três vítimas também receberam atendimento das equipes do Samu e de ambulâncias locais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou como a batida aconteceu. A corporação disse que o trânsito ficou em meia pista por mais de uma hora e a rodovia foi totalmente interditada por 20 minutos para a remoção dos veículos envolvidos no acidente.