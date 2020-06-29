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Pandemia

Coronavírus: UTIs do ES registram 82,22% de ocupação

Segundo a Sesa, no Estado existem 675 leitos de UTI e 555 estão ocupados. Região Norte apresentou o índice mais alto, com 89,74% de utilização

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 17:41
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Espírito Santo registrou 82,22% das UTIs ocupadas nesta segunda-feira (29) Crédito: Reprodução/TV
Coronavírus: UTIs do ES registram 82,22% de ocupação
Os hospitais do Espírito Santo estão com 82,22% da capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), nesta segunda-feira (29) são 675 leitos existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus e 555 estão em uso.
Ainda segundo o Painel Covid-19, as enfermarias do Estado possuem 69,59% de taxa de ocupação. No painel constam 730 leitos de enfermaria existentes, sendo que 508 destes estão sendo utilizados. No total geral, somando UTIs e enfermarias, são 1405 leitos para pessoas infectadas pela Covid-19 e 1063 estão ocupados, um percentual de 75,66% de ocupação.
De acordo com a Sesa, houve uma pequena redução no índice de ocupação de UTIs no Estado. No domingo (28), o Painel Covid-19 apontava um percentual de 82,5% de utilização dos leitos no Estado.

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A Região Norte do Estado possui o maior percentual de UTIs ocupadas. De acordo com a Sesa, são 70 leitos ocupados dos 78 existentes, o que significa um percentual de 89,74%. A Região Metropolitana vem logo atrás, com 83,95% de leitos de UTI ocupados: são 486 leitos disponibilizados e 408 estão ocupados.
A Região Central do Espírito Santo registrou um percentual de 73,53% de utilização das UTIs, de acordo com a Sesa. São 34 leitos existentes e 25 estão ocupados. Já a Região Sul possui 67,53% dos leitos de UTI ocupados, com 52 em uso do total de 77 disponibilizados.

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