Se pronunciou: Alcione pede que parem de criticar falha no hino com Belo no Maracanã

"Quer dizer que vocês estão acabando comigo por causa da minha cantoria no Maracanã, eu e Belo, do hino nacional? Eu canto o hino desde menina, no corredor da escola. Antes de entrar na sala de aula, a gente tinha que cantar", disse Alcione. "Quero dizer a vocês que aquilo foi uma falha técnica. A gente não estava se ouvindo, parecia que o som dava uma volta."





A declaração reforça a versão apresentada pela assessoria da artista ao F5. Segundo a equipe, a base instrumental chegava com atraso aos fones de ouvido de Alcione e Belo, provocando um efeito de delay que dificultou o acompanhamento da música. O desencontro teria causado os momentos de hesitação observados durante a apresentação.





Em alguns trechos, Alcione chegou a interromper o canto, enquanto Belo aparentou se atrapalhar com a letra. Apesar das dificuldades, a dupla seguiu até o fim da execução do hino. O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, dividindo opiniões entre críticas e manifestações de apoio aos artistas.





No vídeo, Alcione também agradeceu às pessoas que saíram em sua defesa e minimizou o ocorrido. "Quero que vocês saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quero agradecer a todos os colegas e pessoas que entendem do assunto e que foram me defender. Muito obrigada, gente. E não fiquem me arrasando por aí, tá?", pediu a cantora.



