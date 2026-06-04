Se pronunciou: Alcione pede que parem de criticar falha no hino com Belo no Maracanã

Após a repercussão negativa de sua apresentação do hino nacional ao lado de Belo no Maracanã, Alcione usou as redes sociais para comentar o episódio e explicar o que aconteceu durante a cerimônia antes do amistoso entre Brasil e Panamá, realizado no domingo (31).
"Quer dizer que vocês estão acabando comigo por causa da minha
cantoria no Maracanã, eu e Belo, do hino nacional? Eu canto o hino desde
menina, no corredor da escola. Antes de entrar na sala de aula, a gente
tinha que cantar", disse Alcione. "Quero dizer a vocês que aquilo foi
uma falha técnica. A gente não estava se ouvindo, parecia que o som dava
uma volta."
A declaração reforça a versão apresentada pela assessoria da artista ao F5. Segundo a equipe, a base instrumental chegava com atraso aos fones de ouvido de Alcione e Belo, provocando um efeito de delay que dificultou o acompanhamento da música. O desencontro teria causado os momentos de hesitação observados durante a apresentação.
Em alguns trechos, Alcione chegou a interromper o canto, enquanto
Belo aparentou se atrapalhar com a letra. Apesar das dificuldades, a
dupla seguiu até o fim da execução do hino. O episódio rapidamente
ganhou destaque nas redes sociais, dividindo opiniões entre críticas e
manifestações de apoio aos artistas.
No vídeo, Alcione também agradeceu às pessoas que saíram em sua defesa e minimizou o ocorrido. "Quero que vocês saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quero agradecer a todos os colegas e pessoas que entendem do assunto e que foram me defender. Muito obrigada, gente. E não fiquem me arrasando por aí, tá?", pediu a cantora.