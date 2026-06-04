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Se pronunciou: Alcione pede que parem de criticar falha no hino com Belo no Maracanã

Segundo a cantora, ambos não estavam se ouvindo. Falha gerou memes e comentários nas redes sociais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 14:15

A cantora Alcione traz para Vitória seu novo projeto 'Tijolo por tijolo'
A cantora Alcione traz para Vitória seu novo projeto 'Tijolo por tijolo' Marcos Hermes/Divulgação

Após a repercussão negativa de sua apresentação do hino nacional ao lado de Belo no Maracanã, Alcione usou as redes sociais para comentar o episódio e explicar o que aconteceu durante a cerimônia antes do amistoso entre Brasil e Panamá, realizado no domingo (31).


Em vídeo publicado em seu perfil, a cantora afirma que problemas técnicos prejudicaram o desempenho dos artistas no retorno de áudio. A apresentação viralizou nas redes sociais após internautas apontarem falta de sintonia entre os cantores em alguns trechos da execução.

"Quer dizer que vocês estão acabando comigo por causa da minha cantoria no Maracanã, eu e Belo, do hino nacional? Eu canto o hino desde menina, no corredor da escola. Antes de entrar na sala de aula, a gente tinha que cantar", disse Alcione. "Quero dizer a vocês que aquilo foi uma falha técnica. A gente não estava se ouvindo, parecia que o som dava uma volta."

A declaração reforça a versão apresentada pela assessoria da artista ao F5. Segundo a equipe, a base instrumental chegava com atraso aos fones de ouvido de Alcione e Belo, provocando um efeito de delay que dificultou o acompanhamento da música. O desencontro teria causado os momentos de hesitação observados durante a apresentação.


Em alguns trechos, Alcione chegou a interromper o canto, enquanto Belo aparentou se atrapalhar com a letra. Apesar das dificuldades, a dupla seguiu até o fim da execução do hino. O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, dividindo opiniões entre críticas e manifestações de apoio aos artistas.

No vídeo, Alcione também agradeceu às pessoas que saíram em sua defesa e minimizou o ocorrido. "Quero que vocês saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quero agradecer a todos os colegas e pessoas que entendem do assunto e que foram me defender. Muito obrigada, gente. E não fiquem me arrasando por aí, tá?", pediu a cantora.


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