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Vitória

Paciente com Síndrome de Down recebe alta no ES após vencer a Covid-19

Giovana Gomes de Oliveira, de 45 anos, deixou o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, nesta segunda-feira (29)

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:29
Giovana Gomes de Oliveira, de 45 anos, deixou hospital nesta segunda
Giovana Gomes de Oliveira, de 45 anos, deixou hospital nesta segunda Crédito: Reprodução
Cada paciente dá adeus a um hospital após dias lutando contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, é uma vitória comemorada pelos profissionais de saúde e pela família. Na tarde desta segunda-feira (29) foi a vez da Giovana Gomes de Oliveira, de 45 anos, deixar o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Veja o vídeo:
Segundo o hospital, a paciente, portadora da Síndrome de Down ficou mais de duas semanas internada na unidade, inclusive na UTI. Sem risco de contaminação, a equipe médica permitiu que ela visse a irmã, por uma porta na saída de emergência da unidade neste domingo (28). Mesmo sem o contato físico, as irmãs se emocionaram com o reencontro.

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Giovana Gomes de Oliveira deixou a unidade no início da tarde (29) sobre os aplausos dos funcionários da instituição e foi para casa em Lagoa Dantas, que fica em Marataízes.
De acordo com os últimos dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados no domingo (28), o Sul do Estado tem 3.708 pessoas que venceram a Covid-19.

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