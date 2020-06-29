Paciente com Síndrome de Down recebe alta no ES após vencer a Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Segundo o hospital, a paciente, portadora da Síndrome de Down ficou mais de duas semanas internada na unidade, inclusive na UTI. Sem risco de contaminação, a equipe médica permitiu que ela visse a irmã, por uma porta na saída de emergência da unidade neste domingo (28). Mesmo sem o contato físico, as irmãs se emocionaram com o reencontro.