O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou em seu Twitter que vai entregar nesta segunda-feira (29) 50 novos leitos, sendo 10 de UTI e 40 de enfermaria, no Hospital do Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com Casagrande, esse será "mais um legado para o Sul do ES dentro do nosso plano de expansão de leitos para enfrentamento à Covid-19".
Governo do ES abre 50 novos leitos em hospital de Cachoeiro
Desde o início da pandemia, o governo tem optado por ampliar a capacidade de atendimento para pacientes do SUS em hospitais públicos e filantrópicos, além de firmar parcerias com instituições privadas. Embora não tenha descartado a construção de hospitais de campanha, essa seria a última opção, de acordo com o governador.
TAXA DE OCUPAÇÃO
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, até este domingo (28) o Espírito Santo já somava 652 leitos de UTI e 700 de enfermaria somente para o atendimento a paciente com coronavírus.
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para atendimento de casos de Covid-19 no Espírito Santo aumentou. Neste domingo (28), segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o percentual está em 82,5% (era 81,7% até sábado). Com isso, sete hospitais (entre públicos, filantrópicos e privados) com leitos de UTI pelo SUS já estão sem vagas para atendimento na rede pública. Outros quatro estão com capacidade acima de 90%.