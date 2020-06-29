Governo do ES abre 50 novos leitos em hospital de Cachoeiro

Desde o início da pandemia, o governo tem optado por ampliar a capacidade de atendimento para pacientes do SUS em hospitais públicos e filantrópicos, além de firmar parcerias com instituições privadas. Embora não tenha descartado a construção de hospitais de campanha, essa seria a última opção, de acordo com o governador.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para atendimento de casos de Covid-19 no Espírito Santo aumentou. Neste domingo (28), segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o percentual está em 82,5% (era 81,7% até sábado). Com isso, sete hospitais (entre públicos, filantrópicos e privados) com leitos de UTI pelo SUS já estão sem vagas para atendimento na rede pública. Outros quatro estão com capacidade acima de 90%.