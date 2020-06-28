Ocupação de leitos de UTI no ES sobe para 82,5% e 7 hospitais estão sem vagas

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para atendimento de casos de Covid-19 no Espírito Santo aumentou. Neste domingo (28), segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o percentual está em 82,5% (era 81,7% até sábado).
Com isso, sete hospitais (entre públicos, filantrópicos e privados) com leitos de UTI pelo SUS já estão sem vagas para atendimento na rede pública. Outros quatro estão com capacidade acima de 90%.
LEIA MAIS SOBRE CORONAVÍRUS NO ES
As regiões em que a situação está pior são a Metropolitana, com taxa de ocupação de UTIs em 85,9%, e a Norte, com percentual de 83,3%. Os leitos de UTI são destinados a pessoas com quadro mais grave de coronavírus e que precisam de respirador mecânico.
Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria, destinados ao tratamento dos pacientes com quadro menos grave, está em 73,4% no Estado. Veja abaixo tabela da Sesa com todos os dados por hospital e região:
Arquivos & Anexos
Ocupação de leitos de Covid-19 no SUS/ES - 28/06/2020
Tamanho do arquivo: 1mb
LOTADOS
Dos 27 hospitais no Espírito Santo com leitos do SUS para Covid-19, sete já não possuem vagas em UTIs. São eles o Hospital Dório Silva, na Serra; o Hospital Rio Doce, em Linhares; o Hospital Santa Rita, em Vitória; o Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa; o Hospital São Francisco, em Cariacica; o Vitória Apart, na Serra; e o Vila Velha Hospital, na cidade de mesmo nome.
Também estão operando no limite, com lotação igual ou maior a 90% nas UTIs oferecidas ao SUS os hospitais Evangélico e Santa Mônica, em Vila Velha; e as Santas Casas de Guaçuí e Cachoeiro de Itapemirim.