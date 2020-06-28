Ocupação de leitos de UTI no ES sobe para 82,5% e 7 hospitais estão sem vagas

Hospital Dório Silva, na Serra, está com lotação máxima em leitos de UTI para Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

Com isso, sete hospitais (entre públicos, filantrópicos e privados) com leitos de UTI pelo SUS já estão sem vagas para atendimento na rede pública. Outros quatro estão com capacidade acima de 90%.

As regiões em que a situação está pior são a Metropolitana, com taxa de ocupação de UTIs em 85,9%, e a Norte, com percentual de 83,3%. Os leitos de UTI são destinados a pessoas com quadro mais grave de coronavírus e que precisam de respirador mecânico.

Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria, destinados ao tratamento dos pacientes com quadro menos grave, está em 73,4% no Estado. Veja abaixo tabela da Sesa com todos os dados por hospital e região:

Arquivos & Anexos Ocupação de leitos de Covid-19 no SUS/ES - 28/06/2020 Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

LOTADOS

Dos 27 hospitais no Espírito Santo com leitos do SUS para Covid-19, sete já não possuem vagas em UTIs. São eles o Hospital Dório Silva, na Serra ; o Hospital Rio Doce, em Linhares ; o Hospital Santa Rita, em Vitória ; o Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa; o Hospital São Francisco, em Cariacica; o Vitória Apart, na Serra; e o Vila Velha Hospital, na cidade de mesmo nome.