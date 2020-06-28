ES tem 584 novos casos de coronavírus em 24h e mais 24 mortes

Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação

Foi o segundo dia seguido que o número de mortes diárias ficou abaixo da média das últimas semanas. Agora, o Estado já soma 1.566 óbitos pela doença desde março.

ritmo de contaminação também vem perdendo força . Enquanto nos últimos dias o Estado vinha registrando mais de 1 mil novos casos a cada 24h, neste domingo foram confirmados 584 diagnósticos positivos. Ao todo, 43.683 pessoas contraíram o novo coronavírus no Espírito Santo. A taxa de letalidade da doença no Estado hoje é de 3,58%.

Do total de infectados no Estado, segundo os dados da Sesa, 25.703 (59% dos casos) já se curaram. Até o momento, mais de 101 mil testes tipo PCR foram realizados no Espírito Santo para diagnóstico da Covid-19.

Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 7.209 registros, seguido por Vila Velha (7.117), Vitória (6.980) e Cariacica (4.815).

Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 893 pessoas infectadas. Praia da Costa, em Vila Velha, é o segundo com 798 registros.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.