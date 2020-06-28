ES tem 584 novos casos de coronavírus em 24h e mais 24 mortes

A pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, fez mais 24 vítimas nas últimas 24 horas no Espírito Santo, segundo dados divulgados neste domingo (28) no Painel da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).
Foi o segundo dia seguido que o número de mortes diárias ficou abaixo da média das últimas semanas. Agora, o Estado já soma 1.566 óbitos pela doença desde março.
O ritmo de contaminação também vem perdendo força. Enquanto nos últimos dias o Estado vinha registrando mais de 1 mil novos casos a cada 24h, neste domingo foram confirmados 584 diagnósticos positivos. Ao todo, 43.683 pessoas contraíram o novo coronavírus no Espírito Santo. A taxa de letalidade da doença no Estado hoje é de 3,58%.
Do total de infectados no Estado, segundo os dados da Sesa, 25.703 (59% dos casos) já se curaram. Até o momento, mais de 101 mil testes tipo PCR foram realizados no Espírito Santo para diagnóstico da Covid-19.
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Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 7.209 registros, seguido por Vila Velha (7.117), Vitória (6.980) e Cariacica (4.815).
Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 893 pessoas infectadas. Praia da Costa, em Vila Velha, é o segundo com 798 registros.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.