ES tem 37 cidades com alto risco de transmissão de Covid; Veja quais são

O governo do Espírito Santo divulgou na manhã deste sábado (27) o modelo do novo mapa da matriz de risco para o novo coronavírus. Segundo a atualização, Castelo, Iúna, Nova Venécia e Ponto Belo foram incluídos como locais onde é alto o risco de transmissão da Covid-19.
Por meio da atualização do mapa, que deve entrar em vigor nesta segunda-feira (29), Águia Branca, Alfredo Chaves, Ecoporanga, Itarana e Mantenópolis saíram do patamar de alto risco e entram para a classificação de risco moderado. Com essas alterações, o número de cidades capixabas em alto risco muda de 38 para 37.
Conforme a atualização desta semana, até o momento o Estado não tem nenhum município com risco extremo da doença.
O mapa da gestão de risco é atualizado toda semana pelo governo do Estado. Os municípios que entraram no risco alto, permanecem com essa classificação por 14 dias.
O mapeamento de estratégia de risco do Estado teve início no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 04 de maio foi inserida a matriz de risco como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI.
A partir do dia 18 de maio, a matriz de risco foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e % da população acima de 60 anos.
O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, composta pelo CBMES, Defesa Civil, SESA, IJSN, UFES e IFES. As decisões adotadas no Estado seguem parâmetros técnicos.
CONFIRA A LISTA COMPLETA DAS CIDADES CLASSIFICADAS COMO RISCO ALTO
- Afonso Cláudio
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Boa Esperança
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Divino de São Lourenço
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itapemirim
- Iúna
- João Neiva
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mucurici
- Muqui
- Nova Venécia
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória