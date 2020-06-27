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Novo coronavírus

ES tem 37 cidades com alto risco de transmissão de Covid; Veja quais são

Castelo, Iúna, Nova Venécia e Ponto Belo foram incluídos como locais onde é alto o risco de transmissão do novo coronavírus

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 14:36
Mapa de risco da Covid-19 no ES
Mapa de risco da Covid-19 no ES Crédito: Governo do ES
governo do Espírito Santo divulgou na manhã deste sábado (27) o modelo do novo mapa da matriz de risco para o novo coronavírus. Segundo a atualização, Castelo, Iúna, Nova Venécia e Ponto Belo foram incluídos como locais onde é alto o risco de transmissão da Covid-19. 
Por meio da atualização do mapa, que deve entrar em vigor nesta segunda-feira (29), Águia Branca, Alfredo Chaves, Ecoporanga, Itarana e Mantenópolis saíram do patamar de alto risco e entram para a classificação de risco moderado. Com essas alterações, o número de cidades capixabas em alto risco muda de 38 para 37. 
Conforme a atualização desta semana, até o momento o Estado não tem nenhum município com risco extremo da doença.
O mapa da gestão de risco é atualizado toda semana pelo governo do Estado. Os municípios que entraram no risco alto, permanecem com essa classificação por 14 dias.

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O mapeamento de estratégia de risco do Estado teve início no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 04 de maio foi inserida a matriz de risco como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI.
A partir do dia 18 de maio, a matriz de risco foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e % da população acima de 60 anos.
O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, composta pelo CBMES, Defesa Civil, SESA, IJSN, UFES e IFES. As decisões adotadas no Estado seguem parâmetros técnicos.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DAS CIDADES CLASSIFICADAS COMO RISCO ALTO 

  1. Afonso Cláudio
  2. Alto Rio Novo
  3. Anchieta
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Boa Esperança
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Colatina
  11. Divino de São Lourenço
  12. Fundão
  13. Guaçuí
  14. Guarapari
  15. Ibiraçu
  16. Itapemirim 
  17. Iúna
  18. João Neiva
  19. Marataízes
  20. Marechal Floriano
  21. Mucurici 
  22. Muqui
  23. Nova Venécia 
  24. Piúma
  25. Ponto Belo 
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul 
  28. Santa Teresa
  29. São Domingos do Norte
  30. São Gabriel da Palha
  31. São José do Calçado 
  32. São Roque do Canaã
  33. Serra
  34. Viana 
  35. Vila Valério
  36. Vila Velha
  37. Vitória

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