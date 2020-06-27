ES tem 37 cidades com alto risco de transmissão de Covid; Veja quais são

Mapa de risco da Covid-19 no ES Crédito: Governo do ES

Por meio da atualização do mapa, que deve entrar em vigor nesta segunda-feira (29), Águia Branca, Alfredo Chaves, Ecoporanga, Itarana e Mantenópolis saíram do patamar de alto risco e entram para a classificação de risco moderado. Com essas alterações, o número de cidades capixabas em alto risco muda de 38 para 37.

Conforme a atualização desta semana, até o momento o Estado não tem nenhum município com risco extremo da doença.

O mapa da gestão de risco é atualizado toda semana pelo governo do Estado. Os municípios que entraram no risco alto, permanecem com essa classificação por 14 dias.

O mapeamento de estratégia de risco do Estado teve início no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 04 de maio foi inserida a matriz de risco como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI.

A partir do dia 18 de maio, a matriz de risco foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e % da população acima de 60 anos.

O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, composta pelo CBMES, Defesa Civil, SESA, IJSN, UFES e IFES. As decisões adotadas no Estado seguem parâmetros técnicos.

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