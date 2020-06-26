Mesmo com a flexibilização de algumas atividades, protocolos de saúde como o distanciamento social são necessários porque o vírus continua circulando Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

Your browser does not support the audio element. Covid-19: número de mortes no ES pode chegar a 2,6 mil em julho

Na mais recente projeção do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), com base no comportamento da Covid em território capixaba, no dia 8 de julho o Espírito Santo pode passar de 2,6 mil mortes, caso a taxa de transmissão chegue a 1,5, indicador no limite superior da curva. Se ficar na velocidade média, em 1,33, serão 2 mil óbitos.

Projeção até a primeira semana de julho mostra que o número de mortes está relacionado à velocidade de transmissão do coronavírus Crédito: Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)

O professor Fabiano Petronetto do Carmo, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e integrante do NIEE, destaca que na Grande Vitória o número de casos ativos (pessoas infectadas e que podem transmitir o vírus) mostra-se estável, sem muitas variações para cima e para baixo, e o mesmo padrão está no volume de mortes na região.

"Mas, no interior, observamos o contrário. Há um crescimento de casos ativos e de óbitos. E, quando fazemos a média, o Espírito Santo está em crescimento, não numa velocidade tão grande, mas ainda crescendo", pontua.

Fabiano ressalta que, embora haja a tendência de estabilidade, não significa que a população da região metropolitana possa relaxar nos protocolos de saúde, entre os quais a manutenção do distanciamento social , porque pode haver uma explosão de novos casos.

PLATÔ

O professor Etereldes Gonçalves Júnior, também do Departamento de Matemática da Ufes e membro do NIEE, acrescenta que, como as curvas na Grande Vitória e no interior têm picos diferentes, no espaço de tempo, o Espírito Santo vai vivenciar um platô (quando alcança o pico e a taxa de transmissão é contínua) mais alongado, antes de a curva da Covid-19 apontar efetivamente para baixo.

"Vemos o platô se iniciar no Espírito Santo. Quando olhamos para a curva de óbitos por milhão de habitantes, essa condição é ainda mais evidente", pontua.

Avaliação do número de mortes na Grande Vitória demonstra estabilidade da Covid na região Crédito: Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)

Entretanto, com o crescimento acentuado no interior, Etereldes preocupa-se com a capacidade de assistência dos municípios fora da Grande Vitória. Problema também apontado por outra integrante do núcleo, a pós-doutora em Epidemiologia e professora Ethel Maciel, ao analisar as projeções para as próximas semanas.

"A maior parte dos municípios não tem hospital. Uma coisa é uma pessoa levar 30 minutos para chegar a uma emergência, outra coisa é levar três horas. Esses casos evoluem rápido e, se nada for feito, muitos pacientes poderão morrer ainda no transporte, sem receber o atendimento adequado", pondera.

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Para Ethel, é importante que nesta nova fase de disseminação do coronavírus, as estratégias de saúde envolvam Estado e municípios, melhorando as ações de prevenção, ampliando a realização de testes, reforçando o trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF) e distribuindo mais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais.

Na avaliação da professora, para que o Estado tenha condições de se preparar melhor para o atendimento no interior, seria necessário que houvesse também a suspensão da circulação de pessoas por 21 dias, diminuindo a pressão sobre o sistema de saúde e dando mais condições de estruturação de assistências nos municípios fora da Grande Vitória.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, afirma que o apoio aos municípios para o desenvolvimento da atenção primária ganhou lastro no ano passado, com a ampliação das ESF, mas o advento da pandemia trouxe novas demandas, que vêm sendo discutidas de maneira mais intensa desde maio.

O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Nésio Fernandes explica que a atenção primária tem um papel mais resolutivo na assistência de pacientes com doenças crônicas e cuidados materno-infantis, ao passo que uma doença infecciosa como a Covid-19 exige novas condutas e protocolos. Assim, Estado e municípios têm trabalhado no que o secretário chama de "Agenda de Resposta Rápida", para qualificar o atendimento oferecido à população nas unidades de saúde municipais.

"Existem dilemas concretos para organizar essa assistência. Muitos municípios tiveram sua equipe drasticamente reduzida, desde o início da pandemia, por ter profissionais em grupos de risco, os EPIs comuns ao ambiente intra-hospitalar, agora precisam ser trocados a cada visita domiciliar, entre outras questões. São muitos desafios, mas estamos construindo com os gestores a melhor forma de qualificar as intervenções no cuidado com o paciente", frisa.

Uma das medidas é a compra de oxímetro, um equipamento capaz de medir a saturação do oxigênio de pacientes com síndrome gripal e que pode ajudar a prevenir a evolução de casos de Covid-19 para um quadro mais grave, com monitoramento feito pela atenção primária. A cotação de preços será feita na próxima semana.

Outra iniciativa é a ampliação de leitos do SUS, inclusive no interior do Estado, chegando a 1,7 mil até o final de julho. Nesta sexta-feira, o Espírito Santo registra 1.348 vagas, somando a oferta em enfermarias e UTIs.