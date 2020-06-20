Em um mês, interior do ES tem aumento de até 7 vezes no número de casos de Covid-19

Distanciamento social está baixo nos municípios do interior, favorecendo ao aumento no número de casos Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

Os levantamentos mais recentes no Espírito Santo indicam que o coronavírus avança com velocidade por municípios do interior, e a evolução da Covid-19 pode ser demonstrada em números. No início da pandemia, o crescimento seguia um ritmo menor, mas, no último mês, houve um salto no registro de pessoas com a doença nas cidades fora da Grande Vitória . Algumas apresentam até sete vezes mais casos no intervalo de apenas 30 dias.

Esse é o caso de Linhares , no Norte do Estado, onde havia 118 moradores infectados no dia 19 de maio e, nesta sexta-feira (19), chegou a 934 pessoas. O município é o terceiro em volume de registros no interior, ficando atrás de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul, com 1.141 casos, e Colatina , no Noroeste, com outras 991 confirmações. Estas cidades também tiveram um aumento expressivo de ocorrências no último mês, assim como São Mateus , o quinto no ranking de mais pacientes infectados com a Covid fora da Região Metropolitana

O secretário de Saúde de Linhares, Saulo Meirelles, ressalta que a administração municipal passou a realizar testes para detecção do coronavírus este mês, ampliando a cobertura de exames feitos pela rede pública. A medida, segundo ele, contribuiu para que mais pessoas fossem diagnosticadas com a doença, impulsionando os números do município.

Questionado sobre o comportamento da população em relação às medidas de segurança para conter o avanço da Covid-19, Meirelles observa que ainda existe dificuldade no convencimento de parte dos moradores para seguir as normas. "A conscientização coletiva, num curto espaço de tempo, não é fácil. Nossa taxa de isolamento está na faixa de 40,44%; ainda é baixa. E, aliada ao maior volume de testes, certamente contribuiu para o aumento dos casos no município."

TV Gazeta Sul. Essa é uma dificuldade também encontrada em Cachoeiro de Itapemirim, onde a média do distanciamento está em 43%. No maior município do Sul capixaba, região onde a oferta de leitos de UTI está no limite , houve um aumento de 4,5 vezes na quantidade de casos. "Os números no município são preocupantes e as pessoas precisam entender que, hoje, a melhor vacina é o isolamento social", frisa Ruy Guedes Junior, coordenador municipal do Sistema de Comando de Operações, em entrevista para a

A cidade de Colatina também está realizando mais testes, que acabam contribuindo para a ampliação de diagnósticos, porém, como os demais municípios, sofre com a baixa adesão ao isolamento. Em nota, a prefeitura lamenta que o aumento de casos é expressivo tanto em letalidade quanto no número de pacientes internados . O município de São Mateus, no Norte do Estado, teve um incremento de mais de três vezes na quantidade de infectados pelo coronavírus, mas a administração municipal não deu retorno à demanda para avaliar a situação.

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