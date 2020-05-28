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Quarentena: músicas podem aliviar o período de distanciamento social

Como forma de aliviar as dificuldades do período de isolamento, muitos têm optado por escutar ainda mais músicas, criando suas próprias listas de reprodução ou escutando playlists já existentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 18:17

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 18:17

A pandemia do novo coronavírus não impôs simplesmente medidas de distanciamento social, mas mexeu com boa parte de nossa rotina. Como forma de aliviar as dificuldades do período de isolamento, muitos têm optado por escutar ainda mais músicas.
Ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (28), a psicóloga Adriana Müller, comentarista do quadro CBN e a Família, disse que a música tem um poder de "conduzir a nossa energia".
"A música pode ajudar muito. Ela tem um poder de conduzir a nossa energia e, se prestarmos atenção, em determinado momento do dia nos pegamos cantarolando alguma canção. A reflexão é sobre o efeito das músicas em nossas vidas", comentou.

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Para a comentarista, "as músicas possuem uma relação com a saúde mental, mudam o nosso humor e conseguem nos transportar para a época em que a conhecemos".
Adriana Müller ainda chamou atenção para a diferença entre ouvir e cantar.
"Há uma diferença entre ouvir e cantar, uma é ação passiva e a outra ativa. As músicas que gostamos ativam emoções positivas, sentimos alegria. Quando cantamos, orientamos nossa energia para um lado positivo", completou.

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Ainda segundo a psicóloga, a música tem seu valor em qualquer momento de nossas vidas, mas "é um ingrediente que faz toda a diferença em meio à pandemia".
Com a colaboração de alguns ouvintes da Rádio CBN Vitória, a comentarista e psicóloga ainda sugeriu que montemos nossa própria playlist, uma lista de canções que podem ser reproduzidas de acordo com nossa preferência.
O papo entre a comentarista e o âncora do CBN Cotidiano pode ser acessado em cbnvitoria.com.br ou nas principais plataformas de podcasts.

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