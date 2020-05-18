Efeito quarentena: o amor pela cozinha está sendo redescoberto

Para encarar os desafios impostos pelo distanciamento social, medida de combate à Covid-19, muita gente tem usado seu tempo na cozinha. Seja para dar os primeiros passos ou para fazer receitas mais elaboradas, o local pode ser visto como terapia.
Segundo a comentarista da Rádio CBN Vitória e nutricionista Roberta Larica, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, a cozinha é um local de memórias e, durante a quarentena, quando ficamos por mais tempo em casa, essa parte da residência pode ser especial.
"Para muita gente o lugar favorito da casa durante a quarentena tem sido a cozinha. Existem pessoas que encaram como um local de terapia, por estarem ansiosas, ou até mesmo felizes. Dou a dica para meus pacientes, é uma oportunidade de redescoberta"
Ao quadro Boa Mesa CBN nesta segunda-feira (18), a nutricionista ainda chamou atenção para os momentos em família.
"Temos como trazer a culinária para o que sempre foi: confraternização. Construir momentos em família, que fiquem na memória. Que possamos lembrar das receitas lá na frente"
Segundo a comentarista, como já foi dito em outras entrevistas, o ideal é manter a rotina de alimentação durante a semana. Com possibilidade de maior flexibilidade aos sábados e domingos.
Para a nutricionista, a quarentena pode ser levada de forma mais leve e mantendo os cuidados com o corpo e a mente.
"A intenção é deixar a quarentena mais leve. Que possamos passar por isso cuidando do corpo e da mente e ajudando um ao outro", finalizou Roberta Larica.