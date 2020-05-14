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Quarentena: 'É possível carregar habilidades para a vida', diz psicóloga

Segundo a comentarista do quadro CBN e a Família, da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller, desafio de estarmos isolados dos familiares e amigos pode ser uma oportunidade de aprendizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 19:07

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 19:07

Mulher olhando pela janela: nova rotina com coronavírus e isolamento
Pandemia do novo coronavírus impôs uma nova rotina: como aprender com isso? Crédito: Alexandre Chambon/Unsplash
Em meio aos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, é possível tirar lições com flexibilidade. Segundo a psicóloga e comentarista do quadro CBN e a Família, da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller, temos a opção de "carregar habilidades" durante o período de distanciamento social, que serão úteis depois.
"Depende muito de cada um querer tirar um aprendizado dessa situação. É importante ter em mente que é um momento único, precisamos aprender com ele. Podemos ficar em casa com um peso, mas também é possível carregar habilidades que serão úteis para o resto da vida", disse a comentarista.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, nesta quinta-feira (14), a psicóloga ainda apontou que o desafio de estarmos isolados dos familiares e amigos pode ser uma oportunidade de aprendizado.
"Cada dia é um novo desafio a ser vencido, uma vez que está muito diferente do que estávamos acostumados a viver. Desafios sempre trazem aprendizados, é um ganho significativo do ponto de vista de transformar nossas relações e maneira de ver os outros", completou.
A comentarista ainda valorizou a importância de nosso aprendizado.
"Todos os aprendizados revelam nossos valores, princípios, objetivos de vida, forças que precisamos manter presentes", finalizou a psicóloga.

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