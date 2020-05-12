Na quarentena, o que você tem aprendido sobre seus filhos?

Em meio aos desafios impostos durante a pandemia do novo coronavírus, pais, mães e responsáveis têm a oportunidade de estreitar laços e conhecer ainda mais seu filhos. A afirmação é da comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller.
Segundo ela, o período em isolamento social promove uma convivência familiar mais intensificada, sem as distrações que tínhamos antes da quarentena.
"De repente, estamos em casa com grande possibilidade de conviver. É muito importante neste momento que a gente possa desenvolver novos olhares voltados às descobertas, conhecer o outro. Em relação aos filhos, tem uma relevância muito grande, eles estão em processo de construção da própria identidade. Eles precisam do olhar dos pais"
"Descobrimos, certamente, que eles não são perfeitos. Descobertas sobre o que eles gostam, o que vocês têm em comum, o que há de proximidade. Os filhos sempre surpreendem", disse a psicóloga.
Ela explica que o olhar sobre o filho pode influenciar de maneira positiva durante a quarentena.
"Reconhecer o que tem sido feito de bom, o que percebo de valores. Assim, ele (filho) começa a crescer em direção a esse elogio. Outros valores também são ativados dessa forma. É preciso entender a importância do nosso olhar durante a quarentena", afirmou a comentarista da Rádio CBN Vitória.