Na quarentena, o que você tem aprendido sobre seus filhos?

Responsáveis têm a oportunidade de estreitar laços e conhecer ainda mais seu filhos Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik

Segundo ela, o período em isolamento social promove uma convivência familiar mais intensificada, sem as distrações que tínhamos antes da quarentena.

"De repente, estamos em casa com grande possibilidade de conviver. É muito importante neste momento que a gente possa desenvolver novos olhares voltados às descobertas, conhecer o outro. Em relação aos filhos, tem uma relevância muito grande, eles estão em processo de construção da própria identidade. Eles precisam do olhar dos pais" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

"Descobrimos, certamente, que eles não são perfeitos. Descobertas sobre o que eles gostam, o que vocês têm em comum, o que há de proximidade. Os filhos sempre surpreendem", disse a psicóloga.

Ela explica que o olhar sobre o filho pode influenciar de maneira positiva durante a quarentena.