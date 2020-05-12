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Na quarentena, o que você tem aprendido sobre seus filhos?

Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller explica que o momento de isolamento social propicia uma convivência intensificada; momento pode ser de descobertas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 17:54

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 17:54

Mãe com criança pequena: a pandemia pode mudar o comportamentos dos pequenos, que podem apresentar regressões de fases
Responsáveis têm a oportunidade de estreitar laços e conhecer ainda mais seu filhos Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
Em meio aos desafios impostos durante a pandemia do novo coronavírus, pais, mães e responsáveis têm a oportunidade de estreitar laços e conhecer ainda mais seu filhos. A afirmação é da comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller.
Segundo ela, o período em isolamento social promove uma convivência familiar mais intensificada, sem as distrações que tínhamos antes da quarentena.
"De repente, estamos em casa com grande possibilidade de conviver. É muito importante neste momento que a gente possa desenvolver novos olhares voltados às descobertas, conhecer o outro. Em relação aos filhos, tem uma relevância muito grande, eles estão em processo de construção da própria identidade. Eles precisam do olhar dos pais"
Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

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"Descobrimos, certamente, que eles não são perfeitos. Descobertas sobre o que eles gostam, o que vocês têm em comum, o que há de proximidade. Os filhos sempre surpreendem", disse a psicóloga.
Ela explica que o olhar sobre o filho pode influenciar de maneira positiva durante a quarentena.
"Reconhecer o que tem sido feito de bom, o que percebo de valores. Assim, ele (filho) começa a crescer em direção a esse elogio. Outros valores também são ativados dessa forma. É preciso entender a importância do nosso olhar durante a quarentena", afirmou a comentarista da Rádio CBN Vitória.

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