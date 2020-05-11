Além das lives: cantores capixabas falam de suas rotinas na quarentena

André Prando, Alemão do Forró e Budah falam da rotina durante a quarentena Crédito: Montagem / Instagram

Com mais de 4 mil infectados, o Espírito Santo se posiciona entre os dez estados brasileiros mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Para evitar o avanço da doença, é importante que os capixabas respeitem ainda mais a quarentena e o sistema de isolamento social, medidas indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Alguns dos cantores mais conhecidos do Estado, familiarizados à rotina movimentada de shows e compromissos profissionais praticamente ininterruptos, estão sendo obrigados a ficar em casa, tentando se acostumar ao chamado "novo normal" da rotina diária. Amaro Lima, Budah, Alemão do Forró, André Prando, Renato Casanova (da Banda Casaca) e Fred (do Macucos) conversaram com o "Divirta-se" e falaram sobre as dores e as delicias dos tempos de quarentena. Tentamos conversar com Silva, mas não obtivemos retorno.

Lives para manter um contato mais próximo com os fãs viraram rotina. Entre outros afazeres, estudar com os filhos, fazer exercícios físicos, ler, ver filmes, preparar novos projetos e até um "pequeno churrasquinho" em casa, com os familiares confinados, está na programação.

ANDRÉ PRANDO

André Prando, cantor capixaba Crédito: Reprodução/Instagram

"Estou passando a quarentena em casa, no Centro de Vitória, ao lado da esposa. Estamos aproveitando para ler muito. Recentemente, terminamos "A Erva do Diabo", de Carlos Castaneda. São leituras em voz alta, conjuntas, com a minha mulher. Também estou jogando muito videogame (risos). Quando a quarentena começou, estava em turnê. Tive que cancelar todos os compromissos e remarcar a agenda. Aproveitei esse hiato para compor. Gravei um novo EP, que será lançado no próximo dia 15. Serão três faixas, em um trabalho totalmente acústico, gravado do meu quarto. Haverá participações especiais de vários artistas de fora do Estado. Eles me mandaram o material gravado. Estou fazendo lives semanais nas minhas redes sociais. É uma forma de continuar se apresentando e mantendo contato com o meu público".

AMARO LIMA

Amaro Lima, cantor capixaba Crédito: Reprodução/Instagram

"Estou em isolamento em um condomínio na Serra, ao lado da minha família. Aqui é bem bacana, bem tranquilo. Tem espaço para praticar exercícios físicos. Tenho visto muitos filmes e séries. Aproveito o tempo também para ficar ainda mais próximo da minha filha pequena. Brincamos muito juntos (risos). Em relação ao trabalho, estou estudando muito e preparando novos discos, além das lives, é claro. A cabeça está fervilhando de boas ideias (risos). Já tenho dois EPs engatilhados, gestados durante a quarentena. Um com uma pegada mais acústica e outro que contará com cantores de fora do Estado. É preciso manter a serenidade, pois quando isso tudo passar vão sobrar as lembranças de bons tempos vividos ao lado de quem você ama".

RENATO CASANOVA (BANDA CASACA)

Renato Casanova, integrante do grupo capixaba Casaca Crédito: Reprodução/Instagram

"Assim que a quarentena começou, vim para a Barra do Jucu, em Vila Velha. É o único lugar em que me sinto totalmente seguro. Em Vitória, moro em um apartamento e aqui tenho a liberdade de um quintal. Vim com a minha esposa e filhas. Viajo muito por conta do trabalho com a banda e estou aproveitando o isolamento social para passar mais tempo ao lado da minha família. Estou fazendo muitos exercícios físicos e vendo vários filmes com o pessoal. O Casaca lançaria um disco novo em julho, "Celebração". Por conta da pandemia, tivemos que adiar todo o processo. Aproveitei para dar uma encorpada nas músicas, fazendo uma releitura das letras. Estou lendo e estudando muito. Adoro guitarra e nunca tive muito tempo para me aperfeiçoar. Estou tento videoaulas ótimas. Também estou fazendo várias lives nas redes sociais".

ALEMÃO DO FORRÓ

Alemão do Forró está aproveitando a quarentena para curtir a pequena Alice Crédito: Instagram/Reprodução

"Estava cheio de projetos em 2020, quando faríamos dez anos de carreira. A quarentena mudou tudo. Agora, quase não saio de casa, só para ir ao mercado e outras coisas de primeira necessidade. Estou compondo e assistindo a muitos filmes e séries. Também tento não comer demais e engordar (risos). Fazer uma dieta é prioridade (mais risos). Estava com a agenda lotada. Tinha programado uma segunda turnê pelos Estados Unidos e gravar um DVD comemorativo, em Vitória. O bom é que posso curtir mais de perto o crescimento da minha filha Alice, que nasceu em janeiro. Não tem preço que pague essa convivência. Fui um dos primeiros artistas capixabas a fazer uma live, no início de abril. Tenho outra programada para o dia 23. Como a anterior, será também beneficente, com doações. Vai ser no cartão postal de Linhares, a Lagoa Juparanã". Ah, sim: Alemão do Forró também mudou o estilo de penteado. Veja no vídeo abaixo.

BUDAH

Budah, cantora capixaba Crédito: Reprodução/Instagram

"Estava com projetos fora do Estado, mas voltei para passar a quarentena no Espírito Santo, com a minha família. Estou compondo e aproveitando para, quando tudo isso passar, entrar em estúdio gravar um novo EP. Está tudo muito tranquilo. Às vezes, quando dá, eu e minha família preparamos um delicioso churrasco. Tenho feito algumas lives nas redes sociais, tanto minhas como as de alguns amigos e parceiros. Mas a minha preocupação maior agora é com a saúde. Não tenho feito muita coisa". Abaixo, veja uma das lives da cantora, na íntegra.

FRED (BANDA MACUCOS)

Fred, músico capixaba integrante da banda Macucos Crédito: Reprodução/Instagram