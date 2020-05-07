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Daisy Lúcidi morre após ser diagnosticada com o novo coronavírus

Atriz de 90 anos estava hospitalizada desde o dia 25 de abril no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 10:50

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 10:50

Daisy Lúcidi
Daisy Lúcidi faleceu aos 90 anos devido ao novo coronavírus Crédito: Reprodução
A atriz Daisy Lúcidi morreu, aos 90 anos, nesta quinta-feira (7), após complicações causadas pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pelo Hospital São Lucas Copacabana, onde ela estava internada desde o dia 25 de abril, devido a Covid-19.

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Lúcidi comandou durante 46 anos o programa Alô Daisy, da Rádio Nacional, atuou em novelas como "Paraíso Tropical" (2007), "Passione" (2010) e "Geração Brasil" (2014), e foi vereadora e deputada estadual do Rio de Janeiro, pelos partidos PDS, PFL e PPR.

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