Daisy Lúcidi morre após ser diagnosticada com o novo coronavírus

A atriz Daisy Lúcidi morreu, aos 90 anos, nesta quinta-feira (7), após complicações causadas pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pelo Hospital São Lucas Copacabana, onde ela estava internada desde o dia 25 de abril, devido a Covid-19.
Lúcidi comandou durante 46 anos o programa Alô Daisy, da Rádio Nacional, atuou em novelas como "Paraíso Tropical" (2007), "Passione" (2010) e "Geração Brasil" (2014), e foi vereadora e deputada estadual do Rio de Janeiro, pelos partidos PDS, PFL e PPR.