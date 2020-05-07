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Pandemia

'Perrengue violento', diz Michel Teló sobre quarentena com filhos

Cantor, que fará uma live no Dia das Mães, diz estar há 52 dias sem sair de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:19

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:19

Michel Teló e Lilia Cabral no telão do Encontro com Fátima Bernardes
Michel Teló e Lilia Cabral no telão do Encontro com Fátima Bernardes Crédito: Reprodução-6.mai.2020/TV Globo
Michel Teló, 39, foi o convidado musical do programa Encontro com Fátima Bernardes desta quarta-feira (6). O cantor sertanejo comentou como ele e a mulher, a atriz Thais Fersoza, têm passado por esse período de isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus.
"A gente acaba tendo uma média de 12 shows por mês e, de repente, foi tudo tirado. É uma loucura isso. Só que tem aquele lado.. com os nenéns pequenos. Aqui em casa tem um de dois anos e uma de três anos. Então, o perrengue é violento para administrar essa rotina... sempre tem que ter um de olho nos dois", disse o cantor sertanejo, que tem dois filhos -Teodoro, de dois anos, e Melinda, de três- com Fersoza.
"A gente está aqui há 52 dias sem sair de casa. Quando é mercado a gente pede. A gente não sai", afirmou o artista. Teló também comentou sobre os pais estarem no Pantanal e da emoção ao vê-los pelo telão quando cantava para celebrar o aniversário da mulher, comemorado no dia 13 de abril.

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"No aniversário de Thais, a gente conseguiu fazer com que os pais dela viessem. A minha mãe e meu pai apareceram [no telão] neste dia, e foi muito especial. Eu estava cantando 'Fogão de Lenha', aí minha mãe e meu pai apareceram. Eu chorei demais", disse Teló, que fará uma live para homenagear todas as mães no próximo domingo (10), Dia das Mães, às 13h. A live terá arrecadação em prol do projeto Fome de Música.
Lilia Cabral, que também participou do programa, também disse que se emocionou bastante. A atriz também revelou que se sentiu mais melancólica no início do isolamento e que retomou um hábito da adolescência, isto é, o de escrever um diário.
"Quando era adolescente eu tinha diário e voltei a escrever. E isso porque você coloca um jeito de demonstrar seu sentimento e você não tem vergonha de falar o que você está sentido. Como se você tivesse um certo pudor de dizer até para um amigo ou até para seus próprios parentes. Mas com aquele caderninho eu não tenho vergonha de nada.
Fátima Bernardes também perguntou a Teló como ela e a mulher têm aproveitado esse período em família. "A gente fez festa do pijama, dormimos juntos vários dias. Teodoro puxa uma gargalhada, ele ri, e a gente ri junto. Eu vejo fotos deles de um ano e falo: 'como eles estão grandes, como passa rápido'. A gente tem feito home school, isso é tão bom porque conecta a gente de uma maneira...."

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