De Luísa Sonza a Roberto Carlos, as lives para curtir de 6 a 10 de maio

Em tempos de isolamento social, todo dia é uma nova oportunidade de assistir alguma apresentação live. Nesta semana, a programação de shows estará recheada com artistas diversos. O dia das mães, por exemplo, terá shows de Roberto Carlos e Anitta. Fique por dentro da agenda:
- QUARTA-FEIRA (6 DE MAIO)
- Hungria Hip Hop
- Às 19h, no seu canal do YouTube.
- Conrado e Aleksandro
- Às 21h, no seu canal do YouTube.
- Sepultura
- Entre 16h e 18h toda quarta-feira no site oficial.
- Cultura em Casa
- Com Rincon Sapiência, no site oficial do festival Promovido pelo governo de São Paulo.
- QUINTA-FEIRA (7 DE MAIO)
- Às 13h, no perfil do Instagram do ibis Hotel
- Ara Ketu
- Às 18h30, no seu canal do YouTube.
- Péricles
- Às 19h, no seu canal do YouTube.
- Manu Gavassi
- Às 19h, no seu canal do YouTube.
- Radiohead
- Transmição de shows de seu arquivo ao vivo a partir das 18h, todas as quintas-feiras. No canal do YouTube da banda.
- Mac DeMarco
- Às 17h pela Twitch e pelo YouTube.
- Cultura em Casa
- Com André Abujamra, no site oficial do festival Promovido pelo governo de São Paulo.
- Ibis #GigsAtHome
- O projeto do hotel trará a atriz, cantora e violinista Nath Rodrigues para uma apresentação com Chico César como convidado. Á 19h, no Instagram no hotel.
- SEXTA-FEIRA (8 DE MAIO)
- Lucas e Thiago
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Mastruz com Leite
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Luísa Sonza
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Fábio Jr.
- Às 21h30, no seu canal do YouTube e pelo Portal e redes sociais do R7.
- Roberta Miranda
- Às 19h, no seu canal do YouTube.
- Cultura em Casa
- Com Vanessa Jackson , no site oficial do festival Promovido pelo governo de São Paulo.
- SÁBADO (9 DE MAIO)
- Marília Mendonça
- Às 20h30, no seu canal do YouTube .
- Lucas Lucco
- Às 22h, no seu canal do YouTube e às 22h15 na Record TV.
- Dennis DJ
- Às 18h, no seu canal do YouTube.
- Cultura em Casa
- Com João Donato , no site oficial do festival Promovido pelo governo de São Paulo.
- DOMINGO (10 DE MAIO)
- Michel Teló
- Às 13h, no seu canal do YouTube.
- Edson & Hudson
- Às 14h, no seu canal do YouTube
- Daniel
- Às 15h45, no seu canal do YouTube
- Zezé Di Camargo e Luciano
- Às 16h, no seu canal do YouTube
- Vitor Kley
- Às 16h, no seu canal do YouTube.
- Zé Felipe e Leonardo
- Às 17h, no seu canal do YouTube.
- João Neto e Frederico
- Às 18h, no seu canal do YouTube.
- Anitta
- Às 18h, no seu canal do YouTube.
- Roberto Carlos
- Às 15h, no seu canal do YouTube, Globo, Globoplay, Instagram e Multishow
- Simone
- Às 18h, em seu Instagram oficial.